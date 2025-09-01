New York (dpa) – Die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin Naomi Osaka hat das Topstar-Duell im Achtelfinale der US Open mit Coco Gauff klar für sich entschieden und ist ins Viertelfinale eingezogen. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt setzte sich in der Runde der besten 16 des New Yorker Grand-Slam-Turniers mit 6:3, 6:2 durch. Die zahlreichen vermeidbaren Fehler der French-Open-Gewinnerin Gauff machten den Unterschied aus.

«Ich bewundere sie. Die Art, wie sie sich verhält, ist wirklich etwas Besonderes», sagte Osaka (27) über Gauff (21), die sie zuvor als «kleine Schwester» bezeichnet hatte. «In so jungen Jahren schon ein so großartiges Vorbild zu sein, ist eine Gabe. Ich habe größten Respekt vor ihr.» Es sei definitiv sehr besonders, wieder in New York gegen Gauff zu spielen.

Erstmals seit ihrem Australian-Open-Sieg 2021 steht Osaka, die mittlerweile als Mutter auf der Tennis-Tour unterwegs ist, wieder im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Bei den US Open hatte sie 2018 und 2020 triumphiert.

Match mit besonderer Vergangenheit

Das Duell zog auch deswegen Interesse auf sich, weil es 2019 für Schlagzeilen gesorgt hatte. Damals war es nebensächlich, dass Osaka gegen die damals 15 Jahre alte Gauff ebenfalls klar überlegen war. Es war im Anschluss sehr emotional geworden, als eine Menge Tränen geflossen waren. Osaka hatte Gauff nach dem verwandelten Matchball zum gemeinsamen Interview auf dem Centre Court gebeten – statt als Siegerin das Interview allein zu führen.