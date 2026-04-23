Das eine tun, ohne das andere zu lassen – nach diesem Motto bringt Great Wall Motors den Ora 5 als Verbrenner, Hybrid und E-Modell. Nicht nur unter der Haube bieten die Chinesen viel Auswahl.

Baoding (dpa/tmn) – Great Wall Motors Lifestyle-Marke Ora drängt in die Kompaktklasse. Dafür hat der chinesische Hersteller jetzt den Ora 5 vorgestellt und den Export noch für diesen Sommer angekündigt. Die Euro-Preise sollen in der «Mitte der 20.000er» startet, meldet der Europa-Importeur.

Dafür gibt es einen Fünftürer von 4,47 Meter, der vorn ein wenig an einen Geländewagen von Porsche erinnert. Innen bietet der Fünfsitzer eine Mischung aus moderner Digitaltechnik und altmodisch anmutenden Bedienelementen wie den von Mini inspirierten Kippschaltern für die Klimasteuerung.

Vielfalt bei den Antrieben

Beim Antrieb gibt sich Ora technologieoffen. Die Kunden haben die Wahl zwischen einem 118 kW/160 PS starken Benziner, einem davon abgeleiteten Hybriden mit einer Systemleistung von 164 kW/223 PS oder einem 150 kW/204 PS starken E-Modell mit einer 58 kWh großen Batterie, die rund 430 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Je nach Antrieb stellen die Ingenieure Höchstgeschwindigkeiten von 170 bis 190 km/h in Aussicht.

Ora lässt den Kunden auch beim Aufbau die Wahl. Während sie den 5er zur Jungfernfahrt am Stammsitz in Baoding als etwas aufgebockten Crossover ins Rampenlicht rücken, soll es bei uns nahezu zeitgleich auch ein Steilheck mit normaler Bodenfreiheit und einen Kombi geben.