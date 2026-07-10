Der Autobauer aus Rüsselsheim hält dem Diesel die Treue und bietet auch im überarbeiteten Astra wieder einen Selbstzünder an. Auf Sparflamme gefahren, kommt der Kompakte entsprechend weit.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Opel bietet den überarbeiteten Kompaktwagen Astra auch wieder als Diesel an. Ein paar Monate nach dem Facelift für den Golf-Gegner liefern die Hessen ihren Bestseller nun wahlweise als Selbstzünder mit einem 1,5 Liter großen Vierzylinder aus, teilt das Unternehmen mit.

Angeboten wird er zu Preisen ab 35.040 Euro im fünftürigen Hatchback und für 1.500 Euro mehr im Kombi Sports Tourer. Jeweils mit allen Neuerungen, die Opel zur Modellpflege eingeführt hat: von der beleuchteten Grafik im Kühlergrill bis zum höherwertig ausgeschlagenen Innenraum.

Verbrauchswerte wie der Mild-Hybrid und hohe Reichweite

Zwar kostet der Diesel damit rund 1.500 Euro mehr als der elektrifizierte Benziner und hat auf dem Papier zudem den gleichen Verbrauch wie der Mild-Hybrid. Bei beiden stehen exakt 5,0 Liter auf 100 Kilometer in der Liste. Und mit einem Spitzentempo von 210 bzw. 209 km/h liegen beide Antriebe auch beim Vollgas nah beisammen.

Doch punktet der Ölbrenner mit dem gelassenen Durchzug von maximal 300 Nm Drehmoment und startet serienmäßig mit einer komfortablen Acht-Gang-Automatik. Mit seinem 52-Liter-Tank kommt er mit einer Füllung zumindest rechnerisch mehr als 1.000 Kilometer weit.