Opel holt sich im Kampf gegen einen kommenden elektrischen VW Tiguan chinesische Hilfe und entwickelt sein nächstes SUV für die Kompaktklasse mit Leapmotor. Schon in zwei Jahren soll es kommen.

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Um Tempo zu machen bei der Entwicklung, die Kosten zu drücken und bei der Elektrotechnik zur Konkurrenz aufzuschließen, macht Opel jetzt gemeinsame Sache mit den Chinesen. Das Unternehmen entwickelt sein nächstes Elektro-SUV mit Leapmotor. Das hat Opel-Chef Florian Huettl bestätigt und die Premiere bereits in zwei Jahren angekündigt.



Das neue Modell soll mit einer Länge von etwa 4,50 Metern die Lücke zwischen Frontera und Grandland schließen und damit ins Herz der Kompaktklasse vordringen. Dort machen Konkurrenten wie VW mit Tiguan und ID.4 oder die Kia mit Sportage und EV.3 ihre größten Stückzahlen. Opel ist dort aktuell gar nicht vertreten.

Das erste gemeinsame Fahrzeugprojekt mit Leapmotor

Um das zu ändern, setzen die Hessen bei der Kooperation mit Leapmotor auf ein Start-up, das vor erst gut zehn Jahren gegründet wurde und seit 2023 bereits mit der Opel-Mutter Stellantis, die auch Anteile besitzt, zusammenarbeitet. Ging es dabei bislang aber nur um den Kauf von Komponenten und die Zusammenarbeit im Vertrieb, wird der elektrische Opel-Geländewagen das erste gemeinsame Fahrzeugprojekt.

Huettl verspricht dafür das «Beste aus zwei Welten». Er will sich den chinesischen Tempo- und Technologievorsprung etwa bei einer 800-Volt-Architektur zunutze machen, das aber mit einem Opel-Chassis und Opel-Design kombinieren. Außerdem verspricht er seinen Kunden mit dem chinesischen Know-how einen deutlichen Preisvorteil, selbst wenn der elektrische Opel mit den China-Genen in Europa produziert wird.