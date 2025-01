Olympiasiegerinnen Mihambo und Ogunleye starten gut ins Jahr

Dortmund (dpa) – Die Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye sind beim Meeting in Dortmund vielversprechend in das Leichtathletik-Jahr gestartet. Weitspringerin Mihambo gewann beim Comeback nach fünf Monaten mit 6,79 Metern vor Nationalteamkollegin Mikaelle Assani (Baden-Baden/6,67 Meter).

Die Olympiasiegerin von 2021, die sich nach einer Corona-Infektion bei den Olympischen Spielen in Paris zu Silber gekämpft und danach die Saison beendet hatte, hat sich nach ihrer Zwangspause wieder zurück gearbeitet. «Es wird jedoch täglich besser», sagte die 30-Jährige von der LG Kurpfalz, «und ich freue mich, wieder bei den Wettkämpfen dabei zu sein zu dürfen».

Hallen-WM kein Thema für Mihambo

Da Mihambo erst am Montag wieder aus einem Trainingslager zurückgekehrt war, fühlte sie sich in Dortmund noch etwas müde. «Unter diesen Bedingungen war das für mich ein Super-Einstieg, und die Trainingswerte stimmen bei mir auch», sagte sie.

Einen Start bei den Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn Anfang März will die zweifache Welt- und Europameisterin sich noch überlegen. Eine Teilnahme an der Hallen-WM in China ist allerdings kein Thema. Jahres-Höhepunkt ist die WM im Stadion im September in Tokio.

Die Mannheimerin Ogunleye, die in Paris Gold im Kugelstoßen geholt hatte, gewann in Dortmund mit 18,98 Metern vor der letztjährigen EM-Vierten Alina Kenzel (Stuttgart, 18,16 Meter) und der Niederländerin Jorinde van Klinken (17,46). «Für den Auftakt bin ich mit meiner Vorstellung sehr zufrieden. Darauf kann ich im weiteren Verlauf der Hallen-Saison aufbauen. Im letzten Jahr habe ich die Hallen-Saison mit 19,57 Meter begonnen. Da war ich trainingsmäßig allerdings schon wesentlich weiter als heute», sagte Ogunleye.

WM mit Olympiasiegerin?

Fest eingeplant hat die Olympiasiegerin von Paris einen Start bei den Hallen-Europameisterschaften. Ob sie auch an den Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing (China) vom 21. bis 23. März 2025 teilnehmen wird, lässt sie momentan noch offen.