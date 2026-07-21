Die Bilder bei Instagram sind eindeutig: Die schwedischen Erfolgsbiathleten Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma erwarten ihr erstes Kind. Kolleginnen wie Denise Herrmann-Wick gratulieren.

Berlin (dpa) – Bei den Olympischen Winterspielen holten sie vor wenigen Monaten Medaillen, nun verkünden Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma auch privat erfreuliche Nachrichten: Das schwedische Biathlon-Paar erwartet ein Baby. «Wir haben etwas zu berichten! Die kommende Saison bietet neue Herausforderungen», schrieb die 30-Jährige bei Instagram zu vielsagenden Fotos. Auf den Bildern hält das Paar sichtlich erfreut den Babybauch der Schwedin.

Zu den ersten Gratulanten bei Instagram gehörten einige Biathlon-Kolleginnen und -Kollegen, darunter die deutsche Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß, die Italienerin Dorothea Wierer und der Franzose Quentin Fillon Maillet.

Öberg hatte bei den olympischen Biathlon-Wettkämpfen von Antholz in diesem Jahr Silber mit der schwedischen Staffel gewonnen. Zuvor war sie 2018 in Pyeongchang (Einzel) und 2022 in Peking (Staffel) Olympiasiegerin geworden, dazu gab es Staffel-Silber 2018. Ponsiluoma holte sich bei Olympia in Antholz Gold in der Verfolgung und Bronze in der Staffel, 2022 gewann er Silber im Massenstart.