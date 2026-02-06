Trotz ihrer schweren Knieverletzung setzt Lindsey Vonn auf eine Medaille. Warum Maria Riesch einen Start als Risiko sieht und was ihre Weggefährtin selbst dazu sagt.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Olympiasiegerin Maria Riesch hat Lindsey Vonn nach deren Kreuzbandriss vor dem Risiko bei einem Olympia-Start gewarnt. «Es ist ein Ritt auf Messers Schneide, was sie sich da in Cortina zumutet», sagte Riesch der «Rheinischen Post». Zwar sei Vonn topfit, habe nach eigenen Angaben keine Schmerzen und verfüge über ein gutes Stabilitätsgefühl sowie eine gute Muskulatur. «Aber es ist in einer Extremsituation eben das Kreuzband des linken Knies gerissen. Das ist sehr riskant», sagte Riesch.

Die 41-jährige Vonn war am vergangenen Freitag in der letzten Weltcup-Abfahrt vor den Spielen im schweizerischen Crans-Montana heftig gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Dabei zog sie sich nach eigenen Angaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes und Knochenprellungen zu. Mit Blick auf die Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr) sei sie dennoch zuversichtlich. Auch Starts im Super-G und in der Team-Kombination schloss sie nicht aus.

Dass Vonn trotzdem um die Medaillen kämpfen will, kann Riesch nachvollziehen: «Sie sieht diese Chance, sonst würde sie nicht starten.» Bereits ein Podestplatz wäre nach der Verletzung aus Rieschs Sicht eine «absolute Sensation». Die dreimalige Alpin-Olympiasiegerin verwies aber darauf, dass Vonn schon einmal mit einem Kreuzbandriss gestartet sei, dann aber wegen Schmerzen bereits nach dem ersten Sprung ausgestiegen sei.

Vonn: Gehe ans Limit

«Ich weiß, meine Chancen sind nicht mehr so groß wie vorher. Aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen», sagte Vonn. Der Skirennsport sei nun mal gefährlich und sie gehe ans Limit, erklärte die langjährige Speed-Queen und viermalige Gesamtweltcupgewinnerin.

Vonn war im Dezember 2024 unter großem Aufsehen in den Weltcup zurückgekehrt. Sie fährt inzwischen mit einer Teilprothese im rechten Knie. In der laufenden Saison zeigte sie sich bislang in Topform, fuhr schon zu zwei Siegen und fünf weiteren Podestplätzen. In Cortina d'Ampezzo ist zum Abschluss ihrer Karriere eine weitere Olympia-Medaille nach Abfahrts-Gold 2010 das große Ziel der einstigen Alpin-Dominatorin.

Riesch und Vonn waren während ihrer gemeinsamen aktiven Karriere zeitweise gut befreundet und Konkurrentinnen.