Olympiasiegerin Ogunleye: Prominenz kann zur Last werden

Berlin (dpa) – Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemesi Ogunleye muss sich noch an ihr Leben in der Öffentlichkeit gewöhnen. «Es ist eine neue Erfahrung, so erkannt zu werden. Die plötzliche Prominenz ist natürlich eine große Veränderung. Um mich zu erden, verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie, mit Freunden und meiner Kirchengemeinde. Das hilft mir sehr», sagte die 26 Jahre alte Leichtathletin dem «Mannheimer Morgen».

Die Überraschungssiegerin der Spiele in Paris war im Sommer quasi über Nacht berühmt geworden. Auch, weil die Gospelsängerin bei der anschließenden Pressekonferenz ihre Gesangskünste unter Beweis stellte. «Es ist ein schönes Gefühl, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber es kann irgendwann auch zu einer Last werden», sagte Ogunleye. Ihr Team helfe ihr bei wichtigen Entscheidungen und halte ihr den Rücken frei.