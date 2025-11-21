Olympiasiegerin Gut-Behrami bangt nach Sturz um Karriere

Die Schweizer Skirennläuferin Gut-Behrami verletzt sich im Training. Steht das Karriereende der Olympiasiegerin bevor? Eine Diagnose gibt es zwar noch nicht, aber erste Befürchtungen.

Copper Mountain (dpa) – Ski-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami ist im Super-G--Training in Colorado gestürzt und hat sich eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Eine genaue Diagnose steht laut dem Schweizerischen Skiverband Swiss Ski noch aus. Die 34-Jährige werde nun in die Schweiz zurückkehren, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Erst danach könne das Ausmaß der Verletzung festgestellt werden.

Mehrere Medien berichten, Gut-Behrami habe möglicherweise eine Gehirnerschütterung erlitten. Zudem werde laut «Blick» und «SRF» ein Kreuzbandriss sowie ein Meniskusschaden nicht ausgeschlossen.

Sollten sich diese Meldungen bewahrheiten, droht Gut-Behrami ein vorzeitiges Ende ihrer Karriere. Zuletzt hatte sie stets betont, dass die Saison mit den Olympischen Winterspielen im Februar in Italien ihre letzte sein werde.