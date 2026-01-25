Dreimal schießt Franziska Preuß daneben und verpasst dadurch eine Top-Ten-Platzierung im Massenstart von Nove Mesto. An der Spitze entscheiden Kleinigkeiten.

Nove Mesto (dpa) - Zum Abschluss der Olympia-Generalprobe hat Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß einen Dämpfer kassiert. Die 31-Jährige belegte zwei Tage nach ihrem Podestplatz im verkürzten Einzel am Freitag nur den 13. Rang im Massenstart über 12,5 Kilometer. Insgesamt schoss Preuß drei Mal daneben.

Frankreich feierte im tschechischen Nove Mesto durch Julia Simon und Océane Michelon einen Doppelerfolg. Dritte wurde Lisa Vittozzi aus Italien. Das Trio leistete sich jeweils einen Fehlschuss.

Marlene Fichtner kam nach zwei Extrarunden auf Rang 21 ins Ziel. Tags zuvor hatte die gebürtige Münchnerin für eine Disqualifikation des deutschen Single-Mixed-Teams gesorgt. Fichtner und ihrem Partner Leonhard Pfund war der vermeintliche Sieg wegen eines Regelverstoßes aberkannt worden.