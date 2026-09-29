Los Angeles 2028
Olympia-Fackellauf führt durch alle 50 US-Bundesstaaten
Olympische Flamme
Der Fackellauf für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles soll in Atlanta beginnen und von dort aus alle 50 Bundesstaaten passieren. (Archivbild)
Angelos Tzortzinis. DPA

Ein Fackellauf quer durch die USA: Los Angeles 2028 plant eine Route durch alle 50 Bundesstaaten, Startpunkt ist Atlanta. Drumherum soll es in einigen Städten Feste geben.

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Los Angeles (dpa) – Der Fackellauf für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles soll in Atlanta beginnen und von dort aus durch alle 50 Bundesstaaten führen. Die vollständige Route der Fackel wird im nächsten Jahr bekanntgeben, wie die Organisatoren der nächsten Sommerspiele mitteilten.

Zuvor wird die olympische Flamme im antiken Olympia in Griechenland entzündet, dem Ursprungsort der Olympischen Spiele. Nach Angaben der Organisatoren soll der Fackellauf einer der größten der olympischen Geschichte werden. Atlanta war im Jahr 1996 der letzte Austragungsort Olympischer Sommerspiele in den USA.

Der Weg der Fackel führt an bekannten und international renommierten Wahrzeichen vorbei, macht Halt bei großen Kultur- und Sportveranstaltungen und umfasst in einigen Städten Festveranstaltungen.

«Diese Flamme nach Los Angeles zu tragen, ist eine Ehre und ein Privileg, das wir mit allen Teilen des Landes teilen werden – wenn Menschen in allen 50 Bundesstaaten die Flamme auf ihrem Weg zur Eröffnungsfeier weitertragen», sagte der Organisationschef der Olympischen Spiele 2028, Casey Wasserman.

© dpa-infocom, dpa:260929-930-763859/1

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