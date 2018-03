Wenn die Welt zu einer Scheibe wird: Einblicke in eine ganz spezielle Sportart

Trainingsanzüge für Athleten gibt es in allen Größen. Für Steuermänner beim Rudern sind es die kleinen, für Gewichtheber der Matthias-Steiner-Klasse die ganz großen. Irgendwo dazwischen liegen die Schützen, sie haben ihre eigene Kleiderordnung bei den Spielen.

In der Ruhe liegt die Kraft: Beim Schießen kommt es weniger auf einen austrainierten Körper an – sondern auf die Fähigkeit, sich auf die entscheidenden Momente zu konzentrieren.

Die Frauen, die am Nachmittag zum Finale der Pistolenschützinnen antreten, bieten ein äußerst abwechslungsreiches Bild, von schmal bis wuchtig. Auf der ersten Bahn steht die Koreanerin Jangmi Kim, die später Olympiasiegerin wird – und irgendwie auch danach aussieht. Klein, drahtig, austrainiert, ein zierliches Konzentrationsbündel.

Beim Schießen ist die olympische Welt komplett verändert. Der Körperkult, das Feilen am Gewicht, das für Leichtathleten, Turner und Ringer so wichtig ist, spielt hier weniger eine Rolle. Manche Akteurin würde in einem Londoner Supermarkt nur durch ihren Nationalmannschaftsanzug als Spitzensportlerin auffallen. Es geht eben um etwas anderes: Das Ziel ist 25 Meter entfernt, die Scheibe nur Zentimeter groß. Bevor sie innerhalb weniger Sekunden eine Serie von fünf Schüssen abfeuern müssen, erhalten die Athletinnen genau zwei Minuten Zeit zur Vorbereitung. Es ist eine Phase, in der sie den Abschuss immer wieder durchspielen: Pistole aufnehmen, hochheben, den Arm strecken, halten, konzentrieren, abdrücken.

Dieser Sport ist für Außenstehende schwer zu erfassen. Allein die Fähigkeit, seine Gedanken auf dieses minimal kleine Ziel in 25 Metern Entfernung zu lenken, ist unglaublich. Vier Schussserien werden jeweils innerhalb einer halben Minute absolviert. Es ist mucksmäuschenstill in der Halle, dann fallen fünf blitzschnelle Schüsse. Die deutsche Medaillen-Mitfavoritin Munkhbayar Dorjsuren liegt auf dem dritten Rang in der Qualifikation, als beim vierten Schuss einer solchen Serie die Pistole klemmt. „Sie hat nicht mehr repetiert“, sagt die 43-Jährige später frustriert. Es sind ihre sechsten Olympischen Spiele, sie gewann 2008 Bronze und hat im Sport schon vieles mitgemacht. „Aber so etwas nicht.“ Es ist bitter zu erleben, wie sich ihre Pistole nicht mehr nachladen lässt, wie ihr mit der Ersatzpistole das Finale aus den Händen rutscht, wie sie Zwölfte wird. Die Medaille, die sie bereits um ihren Hals fühlt, schießen acht andere Athletinnen untereinander aus.

Dorjsuren sitzt beim Finale enttäuscht auf der Tribüne neben Soldaten der britischen Armee, die begeistert applaudieren. Sie sind einige der wenigen, die annähernd in der Lage sind, die Leistung der Sportlerinnen einzuschätzen. Ein Gefühl für den Konzentrationstunnel hat außerdem vielleicht noch Sergej Bubka, der 35 Mal den Weltrekord im Stabhochsprung verbessert hat und auf einem der Ehrenplätze für IOC-Mitglieder sitzt. Oft genug musste sich der Ukrainer sammeln für den entscheidenden Sprung, 6,14 Meter zu meistern, dürfte eine ähnlich komplexe Anforderung sein.

Eine Art Bubka des Schießsports tritt heute in den Royal Artillery Barracks auf die Bahn, der Thüringer Ralf Schumann. Der 50-Jährige könnte bei seinen siebten Olympischen Spielen sein viertes Gold gewinnen. Es wäre ein besonderer Moment an einem besonderen Platz: Die Anlage der Schützen im Stadtteil Woolwich im Südosten Londons gehört zu einem alten Militärgelände inmitten einer Wohngegend mit kleinen Backsteinhäusern. Dort erhebt sich das futuristische Schießstadion, das aussieht wie ein großer weißer Plastikwürfel mit roten Flecken. Die Wände sind zeltartig, diese Anlage ist der modernste Bau der Spiele – doch innen drin geht es rustikal zu. Immer wieder tritt die Royal Artillery Band auf, es klingt wie bei einem nichtolympischen Schützenfest.

Passend zur Disziplin ist letztlich auch die militärisch klingende Nationalhymne Koreas, die zu Ehren von Olympiasiegerin Kim ertönt. Im Finale legt die Chinesin Ying Chen zwar einen brillanten Schuss nach dem anderen vor und nimmt Kim in der vorletzten Runde die Führung ab. Es sind exzellente Ergebnisse, die Chen zwischen den einzelnen Serien in ihr kleines Notizbuch schreibt. Aber dann folgt die entscheidende vierte Serie: Kim schließt kurz die Augen, konzen-triert sich und feuert fünf Volltreffer ab. Sie vollendet ein koreanisches Schützenfest.

Aus London berichtet unser Redakteur Volker Boch