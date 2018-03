Wasserspringen: Hausding und Klein landen nur auf Platz Sieben

London – Es gehört zum Ritual der Vorbereitung, dass sich die Wasserspringer erst einmal ordentlich abtrocknen und die Handtücher dann vom Turm werfen, bevor sie selbst in die Tiefe hüpfen.

Medaillenhoffnung Sascha Klein (r) und Patrick Hausding wurden vom 10-Meter-Turm nur Siebte.

Foto: Michael Kappeler – DPA

Als die beiden deutschen Medaillenaspiranten im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm, Patrick Hausding und Sascha Klein, vor dem abschließenden Sprung ihre nassen Tücher hinunterwerfen, machen sie dies mit besonders viel Schwung. Sie wissen, dass Edelmetall längst weg ist – Silber, wie vier Jahre zuvor in Peking, wird es nicht geben. Die Handtücher klatschen laut auf dem Fliesenboden auf. Es ist ein Zeichen des Frusts. Die beiden Mitfavoriten werden Siebte.

„Wir wollten eine saubere Serie zeigen“, sagt Klein nach dem Wettbewerb. Ein paar Minuten sind seit dem letzten Sprung vergangen, der erste große Frust ist weg. Aber langfristig werden sie sich maßlos über diesen verpatzten vierten Versuch ärgern. „Das war der einzige Sprung, der nicht gelungen ist“, erläutert Hausding, „wir wollten eine Medaille, aber leider hat es nicht geklappt.“ Die beiden Sportler versuchen nicht, sich herauszureden, sie jammern nicht wegen der zurückhaltenden Punktevergabe und auch nicht über die Verletzungsmisere, die sie nach London begleitet hat.

Lange hatte Hausding Probleme mit der Schulter, Klein laborierte an einer Ellenbogenverletzung. Kurz vor dem Wettkampf knickte Hausding dann auch noch im olympischen Dorf auf dem Bürgersteig heftig um. Das alles spielt im Wettkampf keine Rolle, das einzige Problem spielt sich im Bruchteil einer Sekunde ab: Beim Absprung zum dreieinhalbfachen Salto rückwärts gehechtet setzen die beiden zu unterschiedlich an. „Ich war ein bisschen zu tief, Patrick ein bisschen zu hoch“, analysiert Klein.

Außenstehende können solche minimalen Unterschiede während der Flugphase kaum erkennen, es ist schließlich nicht so, dass die beiden asynchron im Aquatics Center durch die Luft segeln. Erst als Hausding beim Eintauchen zu spät dran ist, wird auch für so manchen Nicht-Turmspringer das Drama erkennbar.

In leichter Schieflage flutscht er ins Becken, die Beine der beiden Springer stehen in einer unerfreulich disharmonischen Position. „Das Feld ist viel stärker gewesen als in Peking“, sagt Klein später, „da muss man sehr sauber springen.“ Da wirkt sich ein solcher Fehler extrem aus. Nach drei Sprüngen liegen die beiden noch auf Medaillenkurs, dann sind vier Jahre Vorbereitung mit einem Mal dahin für das einzige Paar im Feld, das vor vier Jahren bei den Spielen in Peking am Start gewesen ist.

Vier Jahre Training werfen auch die Briten Thomas Daley und Peter Waterfield weg. Sie liegen zwischenzeitlich auf dem Silberrang, das Publikum tobt, die gesamte Familie sitzt auf den Rängen – selbst die Punktrichter scheinen mitzuspielen. Aber auch sie patzen beim vierten Sprung und werden Vierte. Wie Künstler gleiten dagegen Yuan Cao und Yanquan Zhang aus China durch die Luft, die kleinen Asiaten drehen ihre Salti und Schrauben so synchron wie zwei Schatten. Ihre Serie ist exzellent, sie fliegen genauso leise zu Gold, wie ihre Handtücher nahezu geräuschlos auf den Fliesen landen.

Aus London berichtet unser Redakteur

Volker Boch