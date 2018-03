Turnen: Deutsche Überflieger an Reck und Barren

Fabian Hambüchen lief erst einmal an den Reportern vorbei und direkt in die Arme von Britta Heidemann. Einen Journalisten zu drücken, kommt ja eher nicht infrage, aber irgendeinen musste der Turner nach dem Gewinn der Silbermedaille am Reck mal feste an sich ziehen.

Ein Höhenflieger : Fabian Hambüchen. Foto: DPA

Die Degenfechterin hatte ihren Mannschaftskollegen von der Pressetribüne aus angefeuert, seine saubere Übung mit fest gedrückten Daumen begleitet. „Er hat mich da unten bestimmt gehört“, sagte Heidemann und lief mit den Reportern einfach mit in den Interviewbereich, um sich ordentlich drücken zu lassen.

Es war ein Nachmittag in der North Greenwich Arena, an dem aus deutscher Sicht alles passte: Erst schaffte Marcel Nguyen am Barren Silber, ein paar Minuten darauf legte Hambüchen am Reck nach. „Wer hätte das gedacht?“, jubelte Nationaltrainer Andreas Hirsch. Der drahtige Coach ist keiner, der explosive Emotionsausbrüche vor Reportern hinlegen würde, aber er strahlte vor Freude, vor Stolz auf seine Jungs. „Fabian hat eine richtig super Übung geturnt, die Haltung, die Amplitude seiner Präsentation, einfach perfekt – und Marcel war einfach klasse.“

Tags zuvor hatten sie noch zusammengestanden und Fernsehen geschaut. „Wir haben mir mein Training aufgenommen“, erklärte Hambüchen. Der Wetzlarer turnte vor der Kamera seine eigentlich fürs Finale geplante Übung mit der Schwierigkeitsnote 7,7. „Da habe ich mir gedacht, dass das nix aussieht“, sagte Hambüchen und entschied sich gemeinsam mit den Trainern dazu, auf 7,5 herunterzugehen. Dass es eine sehr schlaue Maßnahme war, sollte sich im Finale zeigen. Hambüchen turnte die Übung so souverän, wie jemand anderes Brötchen schmiert, als mache er sein Leben lang nichts anderes. „Das war perfekt“, lobte Hirsch. Lediglich ein minimaler Wackler beim Abgang, aber der gab nicht den Ausschlag.

Die Reduzierung der Schwierigkeit war in dem engen Reck-Finale der Schlüssel zum Erfolg, denn den komplexeren Übungen der Chinesen Zou Kai und Zhang Chenglong fehlte jene Präzision, die Hambüchen zeigte. „Die waren spektakulär, aber sie wurden korrekt bewertet“, sagte der Bronzemedaillengewinner von 2008, der mit dem niedrigeren Ausgangswert, aber der höheren Note vor den beiden Asiaten auf dem Silberrang landete.

Hambüchen stand sogar als Führender auf dem Tableau, allerdings ging dann der Niederländer Epke Zonderland ans Gerät. „Als Sportler willst du natürlich auf dem ersten Platz bleiben, wenn du schon mal da bist“, sagte der deutsche Weltmeister von 2007, „aber die Nummer, die er da abgezogen hat, die schafft keiner auf der Welt.“ Anders als vier Jahre zuvor in Peking stand der 26 Jahre Zonderland seine anspruchsvolle Übung durch, bei den Spielen in China war er ebenfalls hohes Risiko gegangen und abgestürzt – auf Platz sieben.

Nicht nur Zonderland schaffte es, in London sein Trauma von 2008 abzulegen, auch für Hambüchen war es ein befreiendes Erlebnis, Silber in den Händen zu halten. „2008 stand ich unter Strom, unter dem Druck, dass ich Gold holen muss“, blickte er zurück. In London trat er trotz des verpatzten Mehrkampfs lockerer an, nach seinem Achillessehnenriss im Vorjahr konnte er hier nur gewinnen.

Für Mannschaftskollege Nguyen wurde das Finale am Barren dagegen zu einer eindrucksvollen Zugabe. Silber im Mehrkampf, das war schließlich kaum noch zu toppen; sein Ziel, in London eine Medaille zu gewinnen, hatte er erreicht. Aber dann gelang ihm der Doppel-Coup dank eines simplen Tricks: „Ich habe mir vorgestellt, in der Trainingshalle zu sein“, sagte er nach dem Finale. „Das hat mir Ruhe gegeben.“ Zwar saßen 15 000 Menschen auf den Rängen, aber Nguyen turnte, als wären da nur er, die Trainer und die Videokamera, die alles erbarmungslos aufzeichnet, jeden Fehler. Also entschloss sich der 24-jährige Sportsoldat dazu, einfach keine zu machen und blieb ohne jeden Tadel. „Es ist das Beste, das mir in meinem Leben bisher passiert ist“, sagte Nguyen beim Blick auf die glänzende Medaille. Wenig später lag sich dann Silber-Fechterin Heidemann mit Hambüchen in den Armen. Diese Silbermedaillen scheinen extrem zu vereinen.

Aus London berichtet unser Redakteur Volker Boch