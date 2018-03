RZ-KOMMENTAR zum Fall Drygalla: Verantwortliche übten sich medaillenverdächtig im Totschweigen

Mysteriös, mysteriös – anders sind die Umstände um die Abreise der Ruderin Nadja Drygalla aus dem olympischen Dorf nicht zu erklären. Was auch daran liegt, dass Michael Vesper, Chef de Mission des deutschen Teams, sich nicht gerade darum verdient gemacht hat, bei einer Pressekonferenz Licht ins trüb-braune Dunkel zu bringen.

Es kommentiert RZ-Sportredakteur Klaus Reimann

So schlägt in der Causa gleich ein ganzer Katalog mit Fragen zu Buche. Handelt es sich bei der Ruderin nun um eine „Nazi-Braut“ oder „nur“ um eine apolitische Mitläuferin? Warum hat Drygalla das olympische Dorf verlassen, wo doch der Grundsatz gilt, dass jeder nur für seine eigenen Taten verantwortlich ist und nicht für die seines Umfeldes?

Im Internet tobte gleich eine heftige Diskussion, die sich an der Frage entzündet hatte: Darf eine Sportlerin an den Pranger gestellt werden, weil ihr Partner ein NPD-Funktionär ist? Die einen argumentieren mit dem Recht auf Meinungsfreiheit und sprechen sich gegen Sippenhaft aus. Für andere muss ein Sportler mit Gegenwind rechnen, wenn er das verfassungsfeindliche Gedankengut des Partners toleriert oder unterstützt.

Was das Gebaren der Offiziellen angeht, DRV-Sportdirektor Mario Woldt oder eben Vesper, so ist festzuhalten, dass der Sport auch in diesem Fall nur Spiegelbild einer Gesellschaft ist, in der das Wegsehen und Verharmlosen in weiten Teilen Volkssport ist, wenn es um Rechtsextremismus geht. Laut „Spiegel“ kursierten schon vor einem Jahr Meldungen über die Beziehung Drygallas zu einem führenden Mitglied der Neonazi-Szene. Nahezu zeitgleich quittierte die Sportlerin den Polizeidienst. Sie schied aus der Sportfördergruppe aus. Und keiner hat was gemerkt?

Verband und DOSB indes reagierten erst jetzt, weil ein Radiosender mit dem unappetitlichen Thema auf Sendung gegangen ist. Ein Jahr lang hatten sich die Verantwortlichen geradezu medaillenverdächtig im Totschweigen geübt. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Weil olympischer Erfolg nicht nach Gesinnung fragt? Eines steht allerdings fest: Jetzt wie wild zurückzurudern, meine Herren, das reicht noch nicht mal für den Hoffnungslauf.

