Rudern: Der Männer-Vierer ist das "Lieblingsboot"

Immer, wenn die Briten kommen, zucken die Schafe zusammen. Eine Herde mit mehreren Hundert Tieren steht unweit der olympischen Regattastrecke auf einer der vielen Weiden, die die 2000 Meter lange Wettkampfbahn des Eton College Rowing Center umgeben.

Eton College Rowing Center ist eine Wohlfühloase – für die Briten. Foto: DPA

Es ist der Tag, an dem die Vorläufe im Männer-Vierer auf dem Plan stehen, der Lieblingsdisziplin der Briten. An solchen Tagen bebt die Tribüne, 25 000 Menschen rasten schier aus, wenn ein Boot mit dem Union Jack, der Flagge Großbritanniens, auftaucht.

Ein Biotop des Ruderns

Es ist ein sonniger Vormittag an einem Ort, der wie gemalt wirkt, wie ein Gemälde für die Hall of Fame des Ruderns. Bereits der Weg zum Gelände ist ein Traum. Direkt neben dem Bushaltepunkt grasen Pferde, die Fläche, auf der die Prominenz ihre feinen Wagen abstellt, ist nur vorübergehend zum Parkplatz umgestaltet, die Autos stehen auf mobilen Plastikplatten, darunter liegen kurz getrimmte Wiesen in edelstem britischen Grün. Die Zuwegung ist nur notdürftig asphaltiert, es ist ein nachvollziehbares Provisorium. Wer will dieses einmalige Stück Natur dauerhaft durch eine Straße verschandeln? Wie ein Biotop liegt die weitläufige Anlage nahe der Themse. Hier stehen Villen und Wochenendhäuser, hier beginnen Ausflüge mit Jachten, hier folgen Mensch und Tier dem Müßiggang.

Und dann kommen die Briten. Es ist, als hätte jemand am Lautsprecher der Anlage gedreht, als das erste britische Top-Boot über die Strecke huscht. „Wir haben seit Wochen auf diesen Tag gewartet“, sagt die englische Ruderin Anna Watkins, „auf diese Atmosphäre, auf diese Anlage, auf diese Wettbewerbe.“ Sie dient mit ihrer Partnerin Katherine Grainger sozusagen als einheimischer Einheizer für den Männer-Vierer, der selbst auf dem Balkon des weißen VIP-Zelts das Publikum zum Hüpfen bringt.

Sportlich signalisieren die Britinnen, dass sie auf dem Weg zu Gold sind und zu nichts anderem: Schon im Vorlauf fahren sie dank Rückenwind in 6:44:33 Minuten olympischen Rekord, sie steigern die alte Bestzeit des deutschen Duos Kerstin Köppe und Kathrin Boron um fast fünf Sekunden – und das, nachdem die Zeit 20 Jahre lang Bestand gehabt hatte. „Wir können noch ein paar Schritte machen“, sagt Grainger nach dem Rennen. Es soll heißen, dass leistungsmäßig noch was geht bei den zweimaligen Weltmeisterinnen.

Vierer mit Steigerungspotenzial

Sebastian Schmidt (Mainzer Ruder-Verein) erwischt mit dem deutschen Vierer den ersten Vorlauf und damit das Rennen vor den Briten. „Es ist unglaublich, was hier los ist“, sagt der 27-Jährige, „der Lärm ist ohrenbetäubend. Wir sind im Training vor dem britischen Boot an der Tribüne vorbeigefahren, und schon das war der Wahnsinn.“ 2008 ist der Student noch im Achter gerudert, in diesem Boot wurde er zweimal Weltmeister; nun will er am Samstag im Vierer-Finale eine Medaille gewinnen.

Im Vorlauf zeigt Schmidts Boot aber, dass es noch einige Luft nach oben hat: Die Kamera begleitet die Fahrt neben der Strecke auf einer Seilbahn, die Bilder zeigen, wie das Team nicht richtig vom Fleck kommt. „Wir waren sehr überrascht von der Geschwindigkeit am Anfang“, sagt Schmidt. Von außen sieht das so aus: Die Australier preschen gleich nach dem Startsignal mit Vollgas los und ziehen nahezu das ganze Feld mit, bis auf die Deutschen, die offensichtlich den stark von hinten schiebenden Wind in ihrer taktischen Planung vergessen haben.

„Es war unheimlich schnell“, sagt Schmidt. Nur das deutsche Boot ist es nicht, nach 500 Metern liegt es auf dem letzten Platz. „Wir haben uns ja noch auf Platz zwei gesteigert“, sagt Schmidt später erleichtert. Mit dem schnellsten Schlussabschnitt fahren sie ins Halbfinale. Kaum sind die Deutschen von der Bahn, kommt der Vierer der Briten – er fährt zwar recht langsam zum Vorlaufsieg, aber der Krach auf der Tribüne lässt die Schafe trotzdem ordentlich zusammenzucken.