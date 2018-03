Radsport: Als aus Silber noch Gold wurde

Miriam Welte drehte noch ein paar Runden um das Oval der Radrennbahn im Velodrom, um die Stimmung auszukosten. Als Weltmeisterin war die Pfälzerin mit ihrer Partnerin Kristina Vogel zu den Spielen gekommen, um im Team-Sprint eine Medaille zu gewinnen.

Ein Küsschen für den Sieg: Miriam Welte (rechts) und Kristina Vogel profitierten bei ihrer Gold-Fahrt von der Disqualifikation der Chinesinnen.

Auf der Ehrenrunde bejubelte sie Silber hinter den Chinesinnen Jinjie Gong und Shuang Guo. Als Welte dann die ersten Interviews gab, verwandelte sich die Medaille plötzlich zu einer Goldenen, weil China für einen Regelfehler (falscher Wechsel) bestraft wurde. „Ein Traum geht heute in Erfüllung“, sagte die 25-jährige aus Otterbach bei Kaiserslautern lächelnd, „aber es fühlt sich auch irgendwie komisch an.“

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Bach, durfte sich in diesem Augenblick bestätigt fühlen. Der Mann hat einen Riecher für die goldenen deutschen Momente, das hatte schon beim Ruder-Achter und bei den Vielseitigkeitsreitern gut funktioniert. Aber erst einmal geriet der IOC-Vize auf der Tribüne in eine laute Party der Gastgeber. Bach saß in einer Reihe mit den Prinzen Harry und William, dem englischen Premier David Cameron sowie Williams Gattin Kate auf der Tribüne, als der englische Vierer auf die Bahn ging.

Es war nur die Qualifikation in der Königsklasse des Bahnradsports, aber ein unfassbarer Auftritt der britischen Mannschaft: Der Vierer flog vor ausverkauftem Haus über die Holzbahn und in 3:52,499 Minuten zum Weltrekord. Sportlich betrachtet fand die Krönung des ersten Tags der Bahnwettbewerbe damit bereits in einem Qualifikationsrennen statt. Das Velodrom wurde zu einem Tollhaus, die Tribüne stand kopf, und mit den 6000 Zuschauern feierten auch die Sportfans aus der Königsfamilie. Kate, Harry und William honorierten die Leistung ihrer Mannschaft mit stehende Ovationen, Bach stand applaudierend und staunend daneben.

Der englische Vierer revanchierte sich auch ein wenig für den Patzer der Mädels im Team-Sprint. Jessica Varnish und die Sprint-Überfliegerin Victoria Pendleton fuhren in der Qualifikation zwar Weltrekord auf der 500 Meter langen Strecke, aber sie leisteten sich nach der ersten von zwei Runden einen Wechselfehler. Die Radsprinter tauschen beim Team-Sprint unterwegs innerhalb eines bestimmten Korridors ihre Position. Der allerdings stimmte bei den Britinnen nicht. Der Fauxpas war für Laien nicht zu erkennen und ging im Jubel unter, führte einige Minuten später aber zur Disqualifikation des Teams. „So sind die Regeln“, erklärte Pendleton, „das muss man akzeptieren. Aber ich bin trotzdem am Boden zerstört.“

Im Finale fehlten die favorisierten Britinnen, und stattdessen fuhren die Chinesinnen vorneweg. Der Vorsprung war minimal, am Ende betrug er 0,179 Sekunden. Auf der Tribüne notierte Bach gerade neben Bronze für das Sprint-Team der Männer die nächste deutsche Silbermedaille, da kam eine nüchterne Durchsage über die Lautsprecher: „China ist disqualifiziert.“ Das Team hatte die Bahn verlassen, war unterhalb der Holzbahn auf die blaue Linie gekommen, die Radfahrer nennen den Bereich die Cote d’Azur. Vogel und Welte kamen damit am grünen Tisch zum Olympiasieg und wirkten damit nicht vollends glücklich. „Ich freue mich wahnsinnig“, sagte Welte, „aber eigentlich hätte es für uns nicht zu Gold gereicht.“ An der Cote d’Azur hatte China den Platz an der Sonne verloren.

Anschließend gewannen die deutschen Team-Sprinter die Bronzemedaille. René Enders, Robert Förstemann und Maximilian Levy setzten sich im kleinen Finale gegen Australien durch. Gold sicherte sich der schon in der Quali gefeierte Gastgeber Großbritannien im Finale gegen Frankreich. Der britische Sprintstar und Fahnenträger Sir Chris Hoy wurde damit zum fünften Mal Olympiasieger. Und die Zuschauer tobten.

Aus London berichtet unser Redakteur Volker Boch