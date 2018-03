Porträt: Boris Johnson, Bürgermeister und Olympia-Spaßvogel

London – Es war die beste Shownummer der XXX. Olympischen Spiele seit der fulminanten Eröffnungsfeier von Danny Boyle in Stratford. Sie dauerte nur fünf Minuten. Doch die Londoner werden sich noch lange an den Tag erinnern, an dem ihr Bürgermeister Boris Johnson vor laufenden Fernsehkameras hilflos an einem Drahtseil sechs Meter über dem Boden hing.

Londons Bürgermeister Boris Johnson: Ein Sympathieträger. Foto: DPA

Es passierte am Mittwoch: Der konservative Politiker wollte eigentlich bei den Olympiagästen für die neue Attraktion im Victoria-Park werben, als ihm in der Mitte der 320 Meter langen Seilbrücke plötzlich der Schwung ausging. Was tun? Der zappelnde Johnson nutzte souverän die Zeit, bis die Retter ankamen, um britische Fähnchen zu schwenken und flammende Reden zu Ehren des „Teams GB“ zu halten.

Dieses Mißgeschick wäre für jeden anderen Politiker eine Katastrophe gewesen. Dagegen versteht es der draufgängerische „Spaßvogel“ mit der blonden Zottelfrisur, solche Pannen stets zu seinem Vorteil zu nutzen. Über seinen Sprecher ließ Johnson nach dem Drahtseilakt ausrichten, dass er unverletzt sei, jedoch dass die Olympia-Richter seine „artistische Interpretation nicht sehr hoch benoten“ würden. Der Bürgermeister nannte sich später in einem Interview stolz den „Juri Gagarin des Drahtseils“. An jenem Tag hatten die britischen Athleten die ersten zwei Goldmedaillen des Königreichs geholt. Doch die Medien interessierten sich einige Stunden lang nur für ihren „Boris“.

Er ist kein neues Phänomen. Bereits seit vier Jahren unterhält der schillernde, wortgewaltige Exzentriker seine vielen Fans in der Achtmillionenmetropole, die die witzigen Auftritte und den schwarzen Humor des 48-Jährigen nicht mehr missen wollen. Johnsons ansteckende Fröhlichkeit übertüncht den Mangel an Kompetenz, seine legendäre Schlagfertigkeit macht ihn unverwundbar für alle Angriffe der Konkurrenten. Als die Londoner im Mai gefragt wurden, ob sie den Polit-Clown oder den drögen Labour-Kandidaten Ken Livingston im Rathaus sehen wollen würden, stand die Antwort fest, noch ehe die Wahl begonnen hatte. Als charismatischer Sprücheklopfer ist Boris so populär, dass er bei den regierenden Tories als möglicher Nachfolger für den Premier David Cameron gehandelt wird.

Auch wenn viele Experten den „Mayor“ als einen dummen „celebrity populist“ abtun, der 1964 in New York geborene Sohn eines britischen Europa-Abgeordneten ist mehr als nur ein Clown. Wie Cameron ist Alexander Boris de Pfeffel Johnson ein Absolvent des elitären Eton-College. Bis 1987 studierte er klassische Literatur in Oxford. Als angehender Journalist suchte sich Johnson die Times aus, die er jedoch in der Ausbildungszeit nach einem Skandal wegen eines gefälschten Zitats verlassen musste. Ein neuer Anlauf beim Daily Telegraph hatte mehr Erfolg: „Boris“ arbeitete fünf Jahre lang als EU-Korrespondent in Brüssel, ehe er 1999 als Chefredakteur die rechtskonservative Zeitschrift Spectator übernahm. 2001 ließ er sich ins Parlament wählen. Der Rest seiner Biografie, so wie sie die Öffentlichkeit kennt, besteht fast ausschließlich aus Anekdoten.

Im Wahlkampf-2008 warb er für sich mit dem Spruch: „Wählen Sie konservativ, dann wird Ihre Frau größere Brüste bekommen und Ihre Chancen auf einen BMW M3 steigen“. Andere Scherze hatten für Skandale gesorgt: So machte er sich über das „Wassermelonenlächeln“ der schwarzen Kinder lustig und über die „Kannibalismus-Orgien“ der Menschen in Papua-Neuguinea. Bei der olympischen Abschlussfeier in Peking verärgerte er als Gastgeber der folgenden Spiele die Chinesen mit der lockeren Bemerkung: „Ping Pong kehrt nach Hause zurück!“ Im Juli sorgte der unterhaltsame Tory-„Toff“ (feiner Pinkel) für hochgezogene Augenbrauen bei den Olympia-Funktionären, als er die „Bonzen“ des IOC dazu aufforderte, in London auf ihre Limousinen zu verzichten und mit der U-Bahn zu fahren.

Es schadete keineswegs seinem Ruhm als schräger Chaot, dass „Boris“ beim IOC-Empfang an der Themse vor Beginn der Spiele zur Verblüffung seiner Gäste eine Pindarische „Ode an die Spiele“ in Altgriechisch vortrug. Seit dem Olympia-Beginn genießt es der „Mayor“ noch mehr, im Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit zu stehen, wobei er seinem Image treu bleibt. Als das Olympische Feuer im Tower eintraf, kommentierte Johnson in Anspielung auf die hingerichteten Königinnen in der Festung: „Auch Heinrich VIII. brachte früher gerne hierher seine alten Flammen“. Am Montag verriet der Bürgermeister im „Daily Telegraph“ den Londonern seine „20 Gründe, um sich über die Spiele zu freuen“. Johnsons Grund Nummer 19 sind die “halbnackten Frauen, die in der Stadtmitte Beachvolleyball spielen und dabei wie nasse Otter glänzen“. Voll daneben? Von wegen! Auch darüber haben alle herzlich gelacht.

Von Alexei Makartsev