Olympia und Kommerz: Jubel im Osten, Jammern im West End

“Eine Pizza? Nein? Dann einen Salat oder einfach nur ‘nen Kaffee?“ Der junge Mann im Jeans und einem hellen Jackett hört sich etwas verzweifelt an. In der vergangenen Stunde hat Leon nur sechs Kunden in das gemütliche kleine Restaurant locken können, das ihn als „Touristenfänger“ beschäftigt. „Wir haben gute Preise, Leute! Und wir zeigen die Spiele“, schreit der Mittzwanziger den wenigen Touristen hinterher, die im Londoner West End umherschlendern.

Wo sind die Olympia-Touristen? Halbleeres Restaurant im Londoner West End. Foto: A. Makartsev

Kleine Olympiabesucher in London. Angeblich meiden jedoch viele Gäste der britischen Hauptstadt die City wegen der vorhergesagten Transportprobleme. Foto: A. Makartsev

Das „Theatreland“ um die Shaftesbury Avenue mit vielen Cafés, Theatern, Bars und Läden ist das kulturelle und kommerzielle Herz der britischen Metropole. Hier schlägt Londons Puls besonders schnell, hier kommt man normalerweise im Menschengewühl nur im Schneckentempo voran. Seit dem Olympiabeginn am Freitag hat sich das glitzernde, lebendige West End jedoch in ein ungewöhnlich ruhiges Viertel mit halbleeren Restaurants verwandelt. Manche Leute, die hier arbeiten, sprechen schockiert von einer „Geisterstadt“. Das ist übertrieben, doch die Besucherzahlen im „Theatreland“ sind nach der Eröffnung der Spiele tatsächlich um zehn Prozent gefallen. Londons populärste Attraktionen wie der Zoo oder das British Museum vermissen seit Mitte Juli 30 Prozent ihrer üblichen Gäste. Die Einnahmen der Taxifahrer sind um 30 bis 40 Prozent gesunken. „Wir stehen kurz vor einer Katastrophe“, sagt der Besitzer eines Restaurants in Covent Garden, dessen Gewinn am vergangenen Freitag um 72 Prozent geschrumpft war.

Das haben sie nicht erwartet, wie konnten sie auch? Vor der Olympia-Eröffnung priesen die Politiker die Spiele als einen mächtigen „Katalysator“ für das depressive Großbritannien, der 62 000 neue Arbeitsplätze schaffen würde. Verschiedene Studien versprachen den Londonern 750 Millionen Pfund Ausgaben durch die Besucher der Spiele und einen wirtschaftlichen Effekt von zwei Milliarden Pfund vom erwarteten Tourismusboom bis 2017. Jetzt zweifeln viele an diesen optimistischen Schätzungen. In Panik lassen jetzt manche Hotelbesitzer, Cafébetreiber und Ladenverkäufer an der Themse die Preise purzeln. Das teure London wird allmählich bezahlbar.

Wo aber bleiben die Touristen? Nach einer Theorie haben die eindringlichen Warnungen vor Chaos, Staus und langen Wartezeiten im öffentlichen Verkehr während der Spiele sehr viele London-Besucher abgeschreckt. Eine weitere Erklärung für den Frust im West End: Die Innenstadt ist relativ leer, weil die Musik im Osten der Metropole spielt, wo sich die meisten olympischen Sportstätten befinden. Ein Indiz dafür sind die um 100 Prozent gestiegenen Umsätze mancher Läden im gigantischen Einkaufszentrum Westfield am Olympischen Park. „So viel los hier, einfach fantastisch“, zitiert der “Evening Standard” einen Restaurantbetreiber.

Auch die multinationalen Unternehmen wie McDonalds, Coca Cola oder Adidas dürften vom Olympia-Frust unberührt bleiben. Die großen Sponsoren der Spiele hatten in den vergangenen Jahren insgesamt 700 Millionen Pfund an das Londoner Organisationskomitee Locog gezahlt, jetzt dürfen sie sich über einen Image-Gewinn und hohe Umsätze freuen. So betreibt etwa McDonalds im Olympischen Park (Stratford) sein größtes Fast-Food-Restaurant der Welt, das in der Olympia-Zeit 50 000 Big Macs und 30 000 Milchshakes servieren soll. Laut Medienberichten freut sich Visa auf gutes Olympiageschäft, nachdem es als einziges zugelassenes Kreditkartenunternehmen alle Bankautomaten der Konkurrenz aus den Stadien entfernen ließ.

In den vergangenen Tagen gab es viel Kritik an der „Kommerzialisierung“ des globalen Sportfestes durch die Großkonzerne, die ihre Rechte in London durch einen 280-köpfigen Trupp der so genannten „Markenpolizei“ beschützen lassen. Sie soll sicher stellen, dass niemand unerlaubt mit den fünf bunten Ringen wirbt oder Konkurrenzprodukte in den Sportstätten verkauft. Der Einzelhandel an der Themse darf nicht länger Worte und Zahlen wie „olympic“, „2012“ und „gold“ bei der Beschreibung seiner Waren benutzen. Vor der Begrüßung der anreisenden Athleten im Olympischen Dorf bekamen die englischen Kinder die “Empfehlung”, bequeme “No-Name-Schuhe oder Adidas-Schuhe” zu tragen. “Die Spiele sind da, aber sie gehören uns nicht”, kritisierte diesen Firmendiktat der “Independent”.

Von Alexei Makartsev