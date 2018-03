Olympia: Die zurückhaltende Vorfreude der Briten

Für Überschwänglichkeit sind die Briten nicht unbedingt berühmt. Keine Umarmungsarien zur Begrüßung, keine Bussikultur. Und bislang auch noch nicht jene Fähnchen schwenkende Begeisterung, mit denen Olympiareporter automatisch rechnen, wenn sie in die Ausrichterstadt kommen, um über das größte Sportereignis der Welt zu berichten.

Big Ben sagt den Londonbesuchern, was die Stunde geschlagen hat. Auch das Wahrzeichen der Metropole steht nunmehr ganz im Zeichen der olympischen Ringe. Foto: Getty Images

London. Für Überschwänglichkeit sind die Briten nicht unbedingt berühmt. Keine Umarmungsarien zur Begrüßung, keine Bussikultur. Und bislang auch noch nicht jene Fähnchen schwenkende Begeisterung, mit denen Olympiareporter automatisch rechnen, wenn sie in die Ausrichterstadt kommen, um über das größte Sportereignis der Welt zu berichten. London kurz vor der Eröffnung der Spiele der 30. Olympiade, das ist eine eher zurückhaltende Vorfreude.

Überall in der Stadt sind zarte Ankündigungen zu sehen. Die Olympia-Uhr am Trafalgar Square zählt den Countdown bis zur Eröffnungsfeier am heutigen Freitag (21.30 Uhr, ZDF) herunter. Dazu ist seit Mittwoch im Straßenverkehr eine olympische Fahrspur für Pendelbusse eingerichtet.

Was machen die Trommler?

Tausende freiwillige Helfer stehen bereit, um Olympiagäste auf den richtigen Weg zu bringen. Ansonsten geht London seinem gewohnten Treiben nach als Finanzmetropole, als Hauptschlagader des intellektuellen und wirtschaftlichen Lebens in Großbritannien.

Einheimische sagen, dass es normal ist bei den Briten, dass sie immer etwas Zeit benötigen, bis sie jene magische Energie aufsaugen, die von Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen ausgehen. So erzählt der Mittfünfziger in der U-Bahn erst nach ein paar einleitenden Sätzen davon, warum er sich extrem auf Freitag freut. Er schaut zwar nicht so drein wie jemand, der sich extrem freut, aber seine Augen verraten es. Mit einem glänzenden Blick auf die Akkreditierung, die dem Reporter gegenüber um den Hals baumelt, fängt er an zu schwärmen. „Achten Sie am Freitag bei der Eröffnungsfeier auf die Trommler, da macht meine Frau mit“, sagt er, kurz bevor er aus der U-Bahn steigt. „Was macht denn Ihre Frau da genau?“ Der Mann ist schon fast draußen aus der U-Bahn, aber er lächelt kurz zurück. „Das ist doch geheim, das darf ich nicht erzählen.“ Schon ist der Mann in der Menge verschwunden – und der Reporter um ein Rätsel reicher. Was um alles in der Welt werden diese Trommler veranstalten?

London – diese Stadt ist anders als ihre fünf olympischen Vorgänger Barcelona, Atlanta, Sydney, Athen und Peking. London ist die Welt, komprimiert auf eine einzige Stadt, ein multikultureller Schmelztiegel. London ist eine bizarre Verbindung von perfektionistischer Moderne und erhabener Historie. Mit dem Ausflugsdampfer geht es am warmen Nachmittag abseits der sportlichen Vorberichte über die ehrwürdige Themse und schnurstracks auf die Tower Bridge zu. Es ist der Bereich rund um die Westminster Abbey, in der die Kontroversen dieser Stadt so harmonisch und zugleich brutal aufeinanderprallen. Im vorderen Bereich des Blickfelds liegt die Tower Bridge aus dem 19. Jahrhundert, dahinter das hochmoderne Rathaus, das von dem gerade eingeweihten Wolkenkratzer „The Shard“ noch übertroffen wird. Das Gebäude bohrt sich im Stil einer Glasscherbe 310 Meter in den Himmel. Es ist das höchste Gebäude Europas – und nur einen Steinwurf von Shakespeare’s Globe Theatre aus dem 17. Jahrhundert entfernt.

Alles für die Sicherheit

Auf seinem Weg durch das olympische London passiert das Ausflugsboot einen Ruderer, der sich in seinem Einer rechts ganz nah am Ufer vorbeiarbeitet. Auf der linken Seite liegt das mächtige Kriegsschiff „HMS Ocean“ vor Anker. Der 208 Meter lange Hubschrauberträger ist das britische Sicherheitssignal zu den Olympischen Spielen, Hunderte Soldaten bereiten sich auf einen potenziellen Anti-Terror-Einsatz vor.

Wie sehr sich die Briten auf den Ausspruch des legendären Satzes „Lasst die Spiele beginnen“ freuen, belegt der Fackellauf. Im Stadtteil Tottenham standen Prinz Charles und seine Gattin Camilla bereit, um der Fackel ihre Ehre zu erweisen. Der frühere Zehnkampf-Olympiasieger Daley Thompson wollte sie erst gar nicht mehr hergeben.

In solchen Momenten ist zu sehen, wie die Vorfreude in den Briten brodelt. Mit der Eröffnungsfeier wird die Begeisterung dann ausbrechen, spätestens mit der ersten Goldmedaille, die Großbritannien am Samstag durch Tour-Sieger Bradley Wiggins im Straßenrennen der Radfahrer erwartet. Innerhalb der königlichen Familie ist zudem nicht nur Prinz Charles „amused“ über die Spiele in London. Prinz Harry zum Beispiel will ganz im olympischen Sinn etwas für die Randsportarten tun und sich häufiger beim Beachvolleyballturnier der Frauen sehen lassen.