Nach 40 Jahren ist München allgegenwärtig

„Der Anschlag vor 40 Jahren erinnert uns daran, dass der Sport auch nicht alle Probleme der Welt heilen kann.“ IOC-Präsident Jacques Rogge bei einer Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags bei den München-Spielen 1972

London. Man sieht es Sebastian Coe an, dass er diese Frage nicht mehr hören kann: „Gibt es wegen des Debakels bei der Sicherheitsfirma G4S ein erhöhtes Risiko für Olympia?“ Keineswegs, sagt der Chef des Organisationskomitees Locog immer wieder und rollt mit den Augen. Aber ist der Mangel an Wachkräften nicht ein Problem für die Veranstalter? Nein, er sei „sehr zuversichtlich“, dass die Briten das weltgrößte Sportfest „sehr, sehr gut“ geschützt haben, versichert auch der IOC-Präsident Jacques Rogge.

Nicht alle in der aufgerüsteten Metropole mit acht Millionen Einwohnern teilen diesen Optimismus. Während die meisten Londoner nicht an eine Wiederholung des Bombenterrors vom 7. Juli 2005 glauben, macht sich die Regierung umso mehr Gedanken über die Sicherheit der Spiele. Zumal es eine neue Sorge gibt: Nach Informationen der „Sunday Times“ hält die israelische Regierung den Anschlag auf einen Reisebus am 18. Juli in Burgas für einen möglichen Vorboten eines Attentats auf ihr 38-köpfiges Sportlerteam in London. „Der Geheimdienst MI5 und Scotland Yard dürften nach dem Angriff mit sechs Toten eine Neubewertung des Risikos für die Israelis vorgenommen haben“, behauptet die Zeitung.

Es ist fast 40 Jahre her, seit die Terrororganisation „Schwarzer September“ bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler und einen Polizisten getötet hat. Laut „Sunday Times“ schließt die Regierung von Benjamin Netanjahu einen neuen Anschlag nicht aus, weswegen Israel seine Agenten nach London geschickt habe, die die Mannschaft bewachen sollen. Zusätzlich sei ein Geheimkommando mit dem Codenamen „Bajonett“ unterwegs in Europa, um eine Terrorgruppe aus konvertierten Islamisten aufzuspüren, die hinter dem Angriff in der vergangenen Woche stehen würden. Sie sollen eine Verbindung zur palästinensischen Organisation Hezbollah und den Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden haben.

Ist also ein Vergeltungsschlag der Israelis gegen ihre Feinde in Großbritannien möglich? Verteidigungsminister Ehud Barak will diese Spekulationen nicht kommentieren. Allerdings bestätigte er, dass die Geheimdienste Israels gemeinsam mit den Briten alles tun würden, um die Gefahr zu reduzieren: „Wir bleiben wachsam.“ Nach „Sunday Times“-Informationen hat die Londoner Polizei die Sicherheitsmaßnahmen für die israelische Delegation im olympischen Dorf erhöht. So sollen für die offiziellen Gäste der Spiele unter anderem spezielle „panic rooms“ (Fluchträume) für den Fall eines Angriffs eingerichtet worden sein.

Die Israelis sind nicht die Einzigen, die sich Sorgen machen. Auch die USA haben nach einer Vereinbarung mit der Regierung in London eigene Geheimdienstler in mehreren britischen Flughäfen stationiert, die bis zum Ende der Paralympischen Spiele im September nach Terrorverdächtigen Ausschau halten sollen. Der britische Premier David Cameron leitete eine Sondersitzung des Krisenkomitees „Cobra“ zu den Olympiarisiken. Ein Anschlag in den nächsten Wochen hätte nicht nur verheerende politische Folgen für Cameron, es droht auch ein gewaltiger wirtschaftlicher Verlust für Großbritannien. Nach Expertenschätzungen könnte ein Schaden von 4 Milliarden Euro entstehen, wenn die Veranstalter die Wettkämpfe komplett absagen müssten.

Wie geht man mit der Terrorgefahr um? Der IOC und das Locog scheinen sie ausblenden zu wollen. Jacques Rogge weigert sich, bei der Eröffnung der Spiele heute eine Schweigeminute für die 1972 ermordeten Athleten einzulegen. Die fröhliche Feier vor Milliarden Fernsehzuschauern sei „nicht der geeignete Anlass für ein Gedenken“, erklärte der Olympiachef. Stattdessen hielt er eine kleine Gedenkzeremonie für die Terroropfer im olympischen Dorf ab, an der sich die Funktionäre beteiligt haben.

