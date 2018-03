London 2012: Olympische Spiele sind mehr als Medaillenzählerei

Das Ärgerliche am Sport ist, dass das letzte Wort immer die Funktionäre haben. Die Olympischen Spiele waren noch nicht beendet, da begann im deutschen Sportlerlager eine Diskussion über den sprachlichen Unterschied zwischen einer Ziel- und einer Fördervereinbarung.

Weil der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) vor vier Jahren in einem Zustand des Größenwahns als Ziel festgelegt hatte, dass Deutschland in London 86 Medaillen gewinnen soll, wurde der Sport wieder mal zur Nebensache. Wie zu Beginn, als es nicht schnell genug gehen konnte mit der ersten deutschen Medaille, bestimmten Worthülsen statt Taten das Geschehen.

In der Diskussion um die sportpolitischen Planspiele ging fast unter, dass London 2012 ein faszinierendes, 17 Tage dauerndes Sportfest war – mit starken deutschen Athleten. 86 Medaillen, was für eine utopische Zahl, die da in der Zielvereinbarung zwischen DOSB und Innenministerium öffentlich gemacht wurde. Zur Orientierung: Dieses Ziel hat das Milliardenvolk China gerade so erfüllt, während Deutschland über den demografischen Wandel und eine schrumpfende Einwohnerzahl diskutiert.

Es wäre schön, wenn in der Nachbetrachtung von London statt unsinniger Medaillenspekulationen festgehalten würde, dass dies ein Meilenstein in der Geschichte Olympias war. Wie wundervoll haben die Briten dieses Großereignis vorbereitet – in einer Millionenstadt, die mit ihrer pulsierenden Art dazu beigetragen hat, dass es besondere Spiele wurden. Ein Jahr nach den Krawallen wurde der Osten Londons von einer fröhlichen Dynamik erfasst. Rund um den Olympiapark entstand eine Atmosphäre, die als Miteinander der Welt bezeichnet werden darf. Die überwältigende Stimmung in den Stadien war darüber hinaus kaum in Worte zu fassen.

70 000 Helfer und 8 Millionen Einwohner haben dafür gesorgt, dass die Spiele in den Alltag einer Weltstadt integriert wurden. London 2012, das ist nicht das Verdienst der Ober-Olympier in Lausanne, sondern das des Organisationsteams am Ort, das es geschafft hat, Spiele auf die Beine zu stellen, die Teil eines großen lebendigen Ganzen waren. In Peking war Olympia eher eine Veranstaltung abseits des eigentlichen Lebens. In London gehörte es eben auch zu den Spielen dazu, dass die altehrwürdige U-Bahn jeden Tag hoffnungslos überfüllt war. Ein Problem war dies nicht, wenngleich es vorher viele zu einem gemacht hatten.

Sportlich hat London gezeigt, dass das Motto „höher, schneller, weiter“ für viele Nationen gilt, vor allem für die Briten selbst. Es war keineswegs überraschend, wie sehr das „Team GB“ bei den Heimspielen bejubelt wurde. Die Grundlage der vielen Medaillen ist ein jahrelanges Disziplinen übergreifendes Sportförderprogramm. Als Beispiel dafür mögen Basketball und Handball dienen, die im Vereinigten Königreich nicht gerade im Verdacht stehen, Trendsport zu sein: Eigens für die Spiele in London wurden Männerteams gegründet.

Wer auf die deutschen Mannschaftssportarten schaut, darf sich auf den ersten Blick über die erneute Goldmedaille der Hockey-Männer freuen. Aber dahinter sieht es düster aus. Der Fußball überlagert in Deutschland eben jeden anderen Sport, auch wenn er selbst in London durch Abwesenheit glänzte. In wirtschaftlicher, struktureller und medialer Hinsicht stimmt das Verhältnis unter den Sportarten schon längst nicht mehr. Wer an dieser Stelle aufschreit, sollte nach Italien blicken. Dort genießen neben dem vergötterten Fußball andere Mannschaftssportarten wie Basketball, Wasserball und Volleyball einen hohen Stellenwert.

Die Förderstrukturen im deutschen Sport sind unzureichend, der Anreiz, olympischen Sport auf höchstem Niveau zu betreiben, ist in den Disziplinen, die Vollzeitengagement von den Athleten verlangen, viel zu gering. Schützen mögen in Teilzeit gut arbeiten können, Schwimmer nicht. DOSB-Generaldirektor Michael Vesper hat nun erklärt, dass eine erneute deutsche Bewerbung um die Ausrichtung Olympischer Spiele dem Sport eine neue Dynamik verleihen könnte. Ein medienwirksamer Vorstoß, der aber deutlich zu kurz greift. Das Hauptproblem ist, dass der Sport nicht mehr genügend in der Gesellschaft verankert ist. Es muss einen neuen Aufbau des Sports von der Jugend- und Kreisbasis an geben, eine Förderung für und von unten.

Angesichts der Leistungen seiner Athleten kann Deutschland zufrieden sein – den Rang einer überragenden Sportnation hat es ohnehin längst abgegeben. Beim Blick auf den fragwürdigen Medaillenspiegel hilft es auch nicht zu behaupten, andere Nationen würden goldmedaillenverdächtig dopen. In diesem Zusammenhang war es erschreckend zu sehen, wie ein 16 Jahre altes chinesisches Mädchen mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, dass sie nur mithilfe von Manipulation zu zwei Goldmedaillen geschwommen sei. In dieser Hinsicht dürften in den meisten Nationenhäusern im olympischen Dorf schwarze Schafe gewohnt haben.

Die Gesamtbilanz der Spiele von London aber ist so glänzend wie eine Goldmedaille. Vielleicht sollte man zum Abschluss eine Zielvereinbarung diskutieren: dass die Deutschen die Spiele nicht immer nur als Leistungsschau betrachten und die Plaketten zählen. London wäre auch ohne eine einzige deutsche Medaille gelungen gewesen.

