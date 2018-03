Kanute Brendel: Die Tochter im Herzen, Gold um den Hals

Sebastian Brendel könnte ewig so sitzen und weiterreden. Er hockt auf einem weißen Plastiktisch in der Nähe des Bootshauses des Eton College Rowing Centre und erzählt von seiner knapp zwei Jahre alten Tochter. Hanna ist nicht dabei, als dem Papa so schön die warme Sonne dieses Vormittags auf die Goldmedaille glitzert, aber Brendel trägt sie im Herzen. „Dieser Moment ist nur mit der Geburt meiner Tochter vergleichbar“, sagt der 24-jährige Olympiasieger im Canadier über 1000 Meter.

Brendel ist so glücklich, dass er mehr zu strahlen scheint als seine Medaille. „Ich hoffe, dass ich jetzt mein Image als Pechvogel endgültig abgelegt habe.“ 2008 reiste er nur als Ersatzmann nach Peking, im vergangenen Jahr brach ihm bei der WM in Ungarn sein Paddel. Und jetzt hängt diese schwere Medaille um seinen Hals, dazu hält er den Blumenstrauß, den jeder Sportler auf dem Podest erhält, so fest er nur kann. Er möchte den Augenblick am liebsten nie mehr loslassen. „Es ist einfach grandios, man möchte alles aufsaugen.“

Vier Jahre lang hat Brendel diesen Moment gejagt, sich im Potsdamer Trainingszentrum geschunden. Obwohl das nur 130 Kilometer entfernt liegt von Magdeburg, wo seine Freundin Romy und Tochter Hanna leben, ist er nur eine Woche pro Monat zu Hause. 4000 Kilometer Training pro Jahr auf dem Wasser, ein Leben zwischen Trainingslager und Trainingszentrum.

Brendel weiß um den Preis für so viel Arbeit. „Ich habe meine Tochter sehr vernachlässigt“, sagt er, „die letzten zwei Jahre waren extrem.“ Genauso wie er sein Leben auf London ausgerichtet hat, bestreitet der Goldjunge auch das Rennen: „Ich war sofort online“, beschreibt Brendel neudeutsch den Start. Er sticht das Paddel mit Urgewalt ins Wasser und reißt das Rennen an sich. Selbst als der Spanier David Cal Figueroa und Mark Oldershaw aus Kanada deutlich zurück sind, gibt er keinen Zentimeter nach. „Ich habe 200 Meter vor dem Ziel kurz nach links und rechts geguckt“, sagt er. Da ist niemand zu sehen. „Ich habe trotzdem noch einen Endspurt gemacht, damit mich nicht noch einer überrollt.“

Während Brendel das Paddel auf den letzten Metern durchs Wasser zieht, ist er zwar einsam an der Spitze, aber nicht allein auf dem Wasser. „Auf den letzten Metern habe ich nur noch an meine Tochter gedacht.“ Wie Brendel von seinen Emotionen erzählt, wirkt er befreit, federleicht. Die Paddler haben nur alle vier Jahre die Möglichkeit, derart im Rampenlicht zu stehen – auf sie ist bei Olympischen Spielen immer Verlass, der Nischensport ist eine verlässliche Medaillenfabrik im deutschen Team. „Wir haben kein Geheimrezept“, sagt Verbandspräsident Thomas Konietzko, „wir haben eine gute Struktur, von den ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Klubs bis hin zu den Olympiastützpunkten und Leistungszentren.“

In den Booten sitzen Typen, die Leistung bringen wollen, bis ihnen das Laktat in den Oberarmen steht. Dass die Potsdamerin Franziska Weber nach dem Rennen des Kajak-Vierers vor, während und nach der Siegerehrung Tränen vergießt, hat mit diesem puren Siegeswillen zu tun. Weber verliert im Finale des engen Rennens über 500 Meter etwas den Rhythmus, dadurch gerät der Schlag im Boot durcheinander – Gold geht an Ungarn. „Wir haben Silber gewonnen“, sagt die Mannheimerin Caroline Leonhard trotzdem, ihre Kollegin Katrin Wagner-Augustin ergänzt: „Und Gold verloren.“ Es wäre der fünfte Olympiasieg der Brandenburgerin gewesen.

Die Bilanz des ersten Kanu-Tages kann sich dennoch rundum sehen lassen, denn neben Gold und Silber fahren Max Hoff im Einer-Kajak und das Gold-Duo von 2008 im Zweier, Andreas Ihle und Martin Hollstein, über 1000 Meter jeweils zu Bronze. „Du investierst vier Jahre“, sagt Ihle, „und wenn du dann eine Medaille gewinnst, kannst du immer glücklich sein.“ Die Farbe ist auch bei Goldjunge Brendel letztlich nicht entscheidend. Tochter Hanna würde mit jeder Medaille um die Wette strahlen, wenn der Papa nur endlich wieder heimkommt. Und das wird bald der Fall sein.