Halbzeitbilanz Olympia: „Welthauptstadt“ im Rausch der Spiele

„Ich habe sie alle gesehen“, freut sich Julie Miller. „Michael Phelps, Rebecca Adlington, die Turmspringer…“ Die Liste ist endlos. Seit einer Woche sitzt die 49-jährige Intensivkrankenschwester aus Hastings täglich am Schwimmbecken des Aquatic Centre im Olympischen Park und beobachtet die Stars, wobei Julie als auch ein wachsames Auge auf das Publikum haben muss.

Bobbys müssen zur Olympiade besonders wachsam in London sein. Foto: DPA

Bislang hat sie keinen kollabierten Fan im Freudentaumel wiederbeleben müssen. Als eine der 70 000 „games makers“ musste Julie für ihren unentgeltlichen Olympia-Einsatz ihren Jahresurlaub nehmen, und sie bekommt von den Veranstaltern nicht einmal Transportkosten und Unterkunft bezahlt. Trotzdem ist sie glücklich, eine „einmalige Chance“ genutzt zu haben. „Die Spiele sind ein Erfolg, und ich hoffe, dass die ganze Welt sie so genießt wie wir“, schwärmt die Helferin. „Ich fühle mich stolz, eine Britin zu sein“. Sätze wie diese hört man jetzt oft in London.

Die sonst zurückhaltenden Briten stellen stolz ihren Patriotismus zur Schau, nach anfänglicher Skepsis lautet die allgemeine Olympia-Bilanz zur Halbzeit: „wonderful“. Es fehlt nicht viel, und die Bewohner der „Welthauptstadt“ im Olympia-Rausch fangen an, fröhliche Straßenfeste zu Ehren „ihrer Spiele“ zu organisieren, wie vor einem Jahr, als sie die Hochzeit von Kate und William gefeiert haben. Natürlich gab es auch Probleme. Jedoch ist die Erleichterung groß, dass in London keine der vorhergesagten Katastrophen eingetreten ist. Der Verkehrskollaps blieb aus. Nach dem Skandal um das Versagen der Firma G4S laufen die Sicherheitschecks in den Sportstätten dank Tausender mobilisierter Soldaten wie am Schnürchen. Die demonstrative Militarisierung der Metropole schreckt bislang die Terroristen ab. Das regenreiche Wetter hat sich stark gebessert. Es gibt noch zwei weitere wichtige Gründe für die Zufriedenheit der Briten: der selbstlose Einsatz Tausender „volunteers“ wie Julie Miller, die den Olympiagästen helfen. Und die Medaillenflut des „Team GB“, das gestern auf Platz Vier gestiegen war.

Jetzt kommt die entscheidende Prüfung für das betagte Transportsystem der Hauptstadt. Die „Tube“ war in der ersten Olympiawoche mit einem Plus von zehn Prozent nur mäßig überlastet, allerdings muss die teils viktorianische U-Bahn am „Superwochenende“ den Ansturm von 200 000 Besuchern der leichtathletischen Wettkämpfe bewältigen. Gestern kam es zu Warteschlagen wegen einer defekten Signalanlage. Die Experten sind dennoch zufrieden mit dem Verkehrsfluss bei den Spielen. Sie führen die geringe Zahl der Störungen auf die penetrante Anti-Stau-Propaganda der Stadtverwaltung zurück, die viele Menschen in der Metropole vor dem Reisen abgehalten hat. Dabei ist Bürgermeister Boris Johnson offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen. Nach ein paar Tagen stellten nämlich die Restaurantbetreiber und Shopbesitzer im West End, dass ihnen die Touristen fehlten. Laut den gestern veröffentlichten Statistiken fiel seit dem Olympiastart die Zahl der Restaurantbuchungen in der „Geisterstadt“ an der Themse um 40 Prozent, die Taxifahrer klagen über Umsatzeinbußen von 20 Prozent. Die Regierung tröstet die unzufriedenen Unternehmen damit, dass London durch die Spiele bis 2017 touristische Mehreinnahmen von 950 Millionen Pfund erhalten werde.

Ein weiteres Manko sind die leeren Plätze in den Stadien. Das Organisationskomitee Locog stellte fünf Prozent der 8,8 Millionen Olympiatickets den Medien und dem IOC zur Verfügung. Kurz nach der Eröffnung wurde klar, dass sich manche Funktionäre lieber in den luxuriösen Hotels aufhalten, statt die Wettkämpfe live zu verfolgen. Nach scharfer Kritik der Medien und Sportler greift Locog zu unkonventionellen Lösungen. So werden jetzt manche Lücken mit Soldaten und als Zuschauer verkleideten „games makers“ gefüllt.

All diese Mängel haben jedoch kaum den Enthusiasmus der Gastgeber getrübt. Gestern herrschte im vollbesetzten Olympiastadion eine Bombenstimmung, als der Leichtathletik-Star Jessica Ennis bei ihrer Siebenkampf-Premiere über 100 Meter Hürden mit der britischen Bestzeit von 12.54 Sekunden ins Ziel flog. Zuvor hatte ein 600-köpfiger Arbeitertrupp die Arena für die Wettkämpfe umgebaut. Nach der weltweit bejubelten Eröffnungsfeier mussten die Organisatoren die 15 000 Quadratmeter große Bühne abmontieren, die 16 Tonnen schwere Olympiafackel aus 204 brennenden „Blüten“ verschieben und 7 000 Quadratmeter Rasen verlegen. Die Briten erwarten, dass die Show ihrer Spitzensportler im verwandelten Stadion dem fulminanten Spektakel von Regisseur Danny Boyle in nichts nachstehen wird.

Von Alexei Makartsev