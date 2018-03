Fahnenträgerin: Für Natascha Keller schließt sich der Kreis

Als sie an der Seite der deutschen Delegationsleiter in das Blitzlichtgewitter im Deutschen Haus tritt, wirkt Natascha Keller schüchtern und angespannt. Am Freitag soll sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele (21.30 Uhr, ZDF) die deutsche Fahne tragen: „Ich bin sprachlos“.

Fahnenträgerin Natascha Keller stammt aus einer Hockey-Dynastie.

London. Für Hockeyspielerin Natascha Keller sind Olympische Spiele längst eine leistungssportliche Routine. Seit Atlanta 1996 hat die Berlinerin keine Austragung des wichtigsten Sportfests der Welt verpasst, sie hat in ihrer Karriere alle denkbaren Titel gewonnen.

Doch als sie an der Seite der deutschen Delegationsleiter Michael Vesper und Bernhard Schwank zwei Tage vor dem Beginn der Spiele in das Blitzlichtgewitter im Deutschen Haus tritt, wirkt sie schüchtern und angespannt. Am Freitag soll sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele (21.30 Uhr, ZDF) die deutsche Fahne tragen. „Ich bin sprachlos“, sagt Keller.

Die Vorstellung der Fahnenträgerin soll an diesem Morgen in den Londoner Docklands eine kleine Inszenierung für eine große Sportlerin sein: Der Pressesprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Christian Klaue, kündigt den Medienvertretern an, dass der Träger der Deutschen Fahne bei der Eröffnungsfeier in den nächsten Sekunden aus der Tür zu seiner rechten Seite treten wird. Dann schwingt schon die Tür auf, Schwank und Vesper schreiten mit Keller in ihrer Mitte heraus. Kellers Blick vermittelt, dass es ihr irgendwie peinlich ist, so sehr im Mittelpunkt zu stehen. „Es gab mindestens fünf Kandidaten“, erläutert Vesper, „wir haben uns für Natascha Keller entschieden, hinter ihr steht die ganze Mannschaft.“ Unter anderem galt auch der Schütze Ralf Schumann als Aspirant auf die Fahne, der für diese Aufgabe bereits 2008 gehandelt worden war. Schumann ist inzwischen 50 Jahre alt, viermal gewann er olympisches Gold, in London startet er zum siebten Mal unter den fünf Ringen. „Diese Entscheidung ist keine gegen andere Sportler, sondern für Natascha Keller“, sagt Vesper.

2008 war es Dirk Nowitzki, der die deutsche Mannschaft als Fahnenträger ins „Vogelnest“ von Peking geführt hatte. Der Basketballstar war zwar zum ersten Mal Teil der deutschen Mannschaft, aber ein würdiger Fahnenträger. Jubelnd, hüpfend und voller Begeisterung zog der Würzburger damals ins Olympiastadion ein, als wäre es sein Wohnzimmer. „In den vergangenen Stunden habe ich mich schon gefragt, ob ich das auch so gut kann wie er“, sagt Keller, „ob die Fahne nicht zu schwer ist.“ Athletisch dürfte sie das locker schaffen, zudem ist die Aufgabe des Fahnenträgers ideell alles andere als eine Last. „Es ist eine große Ehre für mich“, sagt Keller, „ich finde die Vorstellung daran noch ziemlich unreal. Ich glaube, ich werde in den nächsten beiden Nächten wenig schlafen.“

392 Athleten umfasst die deutsche Mannschaft in London, gut 200 davon werden bei der Eröffnungsfeier erwartet, einem bunten Festakt, dessen Vorbereitungen im Stillen ablaufen. „Ich war schon zweimal bei Eröffnungsfeiern dabei“, sagt Keller. Ihre Augen leuchten während sie spricht, in London schließt sich für die Spielerin des Berliner HC ein Kreis. „Ich habe vor den Spielen lange überlegt, ob ich überhaupt weitermachen soll“, erklärt sie, „aber ich bin einfach immer noch glücklich mit meinem Sportlerleben.“ London werden ihre letzten Spiele sein, nachdem sie 1994 ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hat. „Eine Medaille“, sagt Keller lächelnd, „ist das Ziel.“ Damit würde sie die Familientradition fortführen: Opa Erwin gewann 1936 in Berlin Silber, Vater Carsten 1972 in München Gold, Halbbruder Andreas wurde 1992 in Barcelona ebenso Olympiasieger wie Bruder Florian 2008 in Peking. „Natascha kann auf diese Historie bauen“, sagt Michael Vesper. Es ist eine außergewöhnliche Familiengeschichte, die von den Hockey-Kellers bei Olympischen Spielen geschrieben wurde. Aber dennoch ist „Taschi“ auf dem Boden geblieben. Sie gilt als ehrgeizig und leistungsorientiert, als echter Mannschaftstyp, als jemand, der bescheiden und mitreißend zugleich ist.

Der deutschen Olympia-Mannschaft soll Keller am Freitag als Fahnenträgerin einen Schub geben, genauso wie der Randsportart Hockey. Sie ist nach der DDR-Handballerin Kristina Richter (1980 in Moskau) und Dirk Nowitzki der dritte Mannschaftssportler, der bei den Spielen die deutsche Fahne trägt und erst die fünfte Frau unter 25 schwarz-rot-goldenen Führungsfiguren seit 1908. „Es ist eine riesige Ehre“, wiederholt Keller bescheiden. Schon zwei Tage vor der Eröffnungsfeier fühlt sich die Aufgabe großartig an: Als am Morgen die Mannschaftskolleginnen zum Krafttraining müssen, darf Keller ins Blitzlichtgewitter.

Aus London berichtet unser Redakteur Volker Boch