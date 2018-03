Doppel-Gold für Reiter: Geburtstagsparty mit Pferden und Prinzen

Besser lassen sich Geburtstagsfeiern kaum inszenieren als mit olympischem Doppel-Gold und ein paar Prinzen als Gäste. Zum ersten Mal ist der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung überhaupt bei Olympischen Spielen am Start, am Tag des Finales wird er 30 Jahre alt – und dann steht sein Vater Joachim nur noch kopfschüttelnd am Rand.

Michael Jung gewinnt zwei Goldmedaillen an einem Tag.

Foto: Franck Robichon – DPA

„Mein Gott. Zwei Medaillen. Zum Geburtstag“, sagt er fassungslos. Erst gewinnt das deutsche Team mit Peter Thomsen, Dirk Schrade, Ingrid Klimke, Sandra Auffarth und Jung das erste deutsche Gold bei diesen Spielen. 100 Minuten später legt Sohn Michael im Einzel den zweiten Titel nach, Auffarth gewinnt zudem Bronze. „Jetzt gehen wir mal was essen“, sagt Jung, „und dann beginnt die Party.“

Als Jung im Team-Wettbewerb mit seinem Pferd Sam über das Hindernis Downing Street springt, blickt sich der Welt- und Europameister zur Sicherheit lieber noch mal um, ob da auch wirklich alles in Ordnung ist. Die Hindernisse sind nach britischen Bauwerken, Kulturgütern und Kultstätten benannt. Es geht hinweg über Stonehenge, Telefonzellen, das berühmte Segelschiff „Cutty Sark“ und die Abbey Road – das letzte Hindernis stilisiert die Downing Street, den Sitz des Premierministers. Als Jung erkennt, dass auch dort alle Stangen liegen geblieben sind, beginnt er, frenetisch zu jubeln. Deutschland führt, es kommen zwar noch zwei Reiter, aber da beim Vielseitigkeitswettbewerb mit Streichresultaten gearbeitet wird, sind die Deutschen durch. Olympiasieger. „Mein Geburtstag kann beginnen“, sagt Jung begeistert über Gold. Später zeigt der Baden-Württemberger auch im Einzel keine Schwäche und profitiert vom Drama um die Schwedin Sara Algotsson-Osthold, die bis zum letzten Hindernis souverän führt und dann am Ende minimal eine Stange touchiert.

Wie an allen Sportstätten ist es das britische Team, das im Reitstadion von Greenwich frenetisch gefeiert wird. 23 000 sitzen auf den vollen Rängen, um Zara Phillips, die Enkelin der Queen, und ihr Team anzufeuern. Unter den Gästen sind auch Camilla, die Frau von Prinz Charles, dazu Prinzessin Anne als Mama von Zara, die Prinzen Harry und William sowie dessen Frau Kate – England und die Familie verpflichten. Die Gastgeber gewinnen Silber, aber es ist das Quintett um Michael Jung, das sich im Reiterstadion einnistet als schillernder Gast auf einer Party im fremden Haus. Für die Deutschen ist es eine dreitägige Goldfeier, nur Thomsen hat mit seinem Pferd Barny sowohl in der Dressur als auch beim Springen leichte Probleme.

Das Reitturnier ist ein besonders liebevoll wirkender Teil dieser Spiele, ein Turnierparadies für Reiter. Das ausverkaufte Stadion ist ein Traum, die violette Farbgebung passt wunderbar zum hellbraunen Boden, die Strecke des Geländeritts führt an Linden und wilden Wiesen vorbei. „Es ist fantastisch, in so einer Umgebung reiten zu dürfen. Absolut einmalig“, sagt Ingrid Klimke, die durch die olympische Titelverteidigung immer fester in die Fußstapfen ihres hochdekorierten Vaters Reiner Klimke zu treten scheint. „Ich kann den Sieg noch gar nicht realisieren“, erklärt die 44-Jährige.

Der Besuch des Stadions ist allerdings auch für die Zuschauer ein Gewinn: Der Stadtteil Greenwich liegt, vom Buckingham Palace aus gesehen, jenseits der Themse, wodurch sich von der Tribüne aus ein schöner Blick über den Fluss, auf Londons Skyline und den lebendigen Stadtteil mit seinem kunterbunten Treffpunkt Greenwich Market ergibt. Die Arena der Reiter liegt etwas abseits in einem wundervollen Park am National Maritime Museum, der sich mit sanften Hügeln in die Landschaft schmiegt. Über allem thront auf einer Anhöhe seit 1675 das Royal Greenwich Observatory, das für die Festschreibung des sogenannten Nullmeridians bedeutend ist und damit für die Fixierung der Längengrade. Von 1884 bis 1928 wurde hier die Weltzeit bestimmt; am letzten Julitag 2012 schreiben die deutschen Reiter in diesem Park Geschichte. Allen voran ein Geburtstagskind.

Aus London berichtet unser

Redakteur Volker Boch