Die große Ernüchterung am Beckenrand

London – Bei der Eröffnungsfeier hatten IOC-Präsident Jacques Rogge und der Londoner Organisationschef Sebastian Coe die Athleten auf die historische Dimension dieser Spiele eingestimmt, ihnen eingeimpft, Größe in der Niederlage zu zeigen.

Das war am frühen Samstagmorgen, die Nacht lag über London, von dem düsteren Drama ein paar Meter weiter im Aquatics Centre war noch nichts zu ahnen.

Allgemeines Kopfschütteln

Keine zehn Stunden später stand der deutsche Schwimmstar Paul Biedermann in der Mixed Zone und mühte sich, Größe zu zeigen im Moment der bitteren Niederlage. Dann, wenn alle den Kopf schütteln und es keine Antworten gibt, weil ein Aus im Vorlauf über 400 Meter Freistil nicht auf dem Plan steht für einen Athleten, der aufs Treppchen wollte.

3:48,50 Minuten dauerte der Auftakt von Biedermann bei den Spielen, mehr als eine Sekunde zu lange, um ins Finale auf seiner Spezialstrecke einzuziehen. Nichts hatte funktioniert im Becken. Als Biedermanns Freundin Britta Steffen mit der 4×100-Meter-Staffel später ebenfalls am Endlauf vorbeischwamm, war das private Drama perfekt.

Steffen hatte als Startschwimmerin (54,43 Sekunden) des Quartetts über 4x100 Meter auf Rang zwei übergeben, am Ende reichte es nur zum enttäuschenden neunten Platz. Fast eine Sekunde war das Quartett mit ihr, Silke Lippok, Lisa Vitting und Daniela Schreiber zu langsam für die Medaillenentscheidung. „Das war wohl teilweise zu viel Reserve von uns, während die anderen Nationen scheinbar voll geschwommen sind. Das Ergebnis ist, dass wir als Neunte raus sind“, schilderte Schreiber – und musste mehrfach traurig schlucken. Ratlosigkeit sprach auch aus Britta Steffen. „Jetzt müssen wir erst mal die Trainer fragen, was wir falsch gemacht haben“, meinte die Weltklasseschwimmerin – und meinte das offensichtlich ernst.

In einer Staffel verliert niemand allein, aber Biedermann wirkte sehr einsam, als er aus der Schwimmhalle kam. Der Weltrekordhalter stand bedröppelt in der Mixed Zone, dort, wo die Reporter die Athleten mit ihren Fragen bombardieren, kaum dass diese wieder einen Trainingsanzug übergezogen haben. Normalerweise prasseln die Fragen maschinengewehrartig auf die Stars ein. Wie sie sich gefühlt haben, ob sie einen guten Griff auf das Wasser hatten. Aber dann schlurft Biedermann mit einem Offiziellen des Deutschen Schwimm-Verbands heran, schon von Weitem ist zu erkennen, dass der 25 Jahre alte Hallenser angeknockt ist. Der Abdruck seiner Schwimmbrille prägt das Gesicht, aber da ist noch mehr. Seine Wangen sind rötlich gefärbt, unter der Oberfläche des Schwimmers brodelt es, da mischen sich Wut und Enttäuschung. Vielleicht sind Tränen des Frusts geflossen, vielleicht wird er später in seinem Zimmer im olympischen Dorf gegen die Tür treten.

Biedermann versucht zu erklären, was er selbst nicht verstehen kann: „Ich wollte das Rennen schnell angehen“, sagt er. Das war auch zu sehen im Becken, die ersten 100 Meter lagen in 54,36 Sekunden im Plan. Biedermann führte das Feld an, auch noch nach 200 Metern. Zeitgleich mit dem Kanadier Ryan Cochrane ging der Podestkandidat in 1:52:41 Minuten an der Spitze auf die zweite Hälfte des Rennens, aber der große Zug war schon raus, die Dynamik, der Vortrieb, den ein Medaillenkandidat braucht. Und dann diese dritten 100 Meter in 58:91 Sekunden, das Signal für das Aus. Bereits weit bevor er anschlug, wusste Biedermann, dass er raus ist.

Jetzt neue Kraft tanken

„Natürlich bin ich enttäuscht. Ich brauche jetzt erst mal ne Stunde, um mich zu sammeln“, stammelte Biedermann. Er muss dringend neue Kraft tanken, um in London nicht unterzugehen, bevor die Spiele richtig begonnen haben. „Hinten heraus konnte ich es nicht halten“, beschreibt Biedermann, was jeder gesehen hatte. Im Umfeld des Teams herrscht Ratlosigkeit, denn im Training gab es keine Probleme. Es sind erste Sorgen, die sich bei den Schwimmern breitmachen. Ihr Star hat ihnen gezeigt, wie schmal der Grat zwischen Medaille und Aus in einem Olympia-Vorlauf sein kann.

Auch am Tag darauf lief es zunächst nur unwesentlich besser. Zwar erreichte Biedermann da das Halbfinale über die 200 Meter Freistil, kam dabei in 1:47,27 Minuten nur auf den zehnten Platz aller Vorläufe. Vorbildcharakter für die anderen Schwimmer soll Biedermanns Auftakt in London aber keinesfalls haben. Kein Sportler ist bei Olympia darauf erpicht, Größe in der Niederlage zu zeigen.

