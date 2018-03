Bolt und die magische Nacht von London

Mit seinem "Flug zu Gold über die 100 Meter beseitigt der Jamaikaner alle Zweifel über sein Leistungsvermögen

Foto: DPA

Es ist, als ob ein einzelner Mensch die olympische Welt aus den Angeln heben könnte. Als der Stadionsprecher den Mann auf Bahn sieben vorstellen will, geht seine Stimme im Lärm unter. Das Rennen dieser Spiele steht bevor, der 100-Meter-Lauf mit Usain Bolt. Die Atmosphäre im Stadion entlädt sich, als würde jemand auf den Knopf mit der Aufschrift „Ausrasten“ drücken. Unten steht ein 25 Jahre alter Weltrekordler aus Jamaika, bereit dazu, der Superstar der Spiele zu werden.

Bislang hatte es keinen sportlichen Überflieger gegeben in London, Michael Phelps hat nach achtmal Gold in Peking „nur“ zwei Siege nachgelegt. Es scheint aber, als brauchen Olympische Spiele diesen einen Athleten, der alles überstrahlt. Wer die Lautstärke im Stadion als Maßstab nimmt und die Bolt-Schlagzeilen der vergangenen Tage, bekommt eine Idee davon, wie viele sich wünschen, dass es wieder eine goldene Show gibt wie vor vier Jahren. Doch nach dem Halbfinale wurde gerätselt, ob der Jamaikaner auch wirklich dazu in der Lage ist. Dort waren ihm Justin Gatlin (USA) und sein Landsmann Yohan Blake davongezogen. So ungestüm Bolt mit der frechen Art eines 22-Jährigen in Peking dreimal Weltrekord gelaufen war, so sehr hatte die Skepsis zugenommen. Kann er es noch?

Nach 9,63 Sekunden ist die Frage beantwortet. „Ich bin immer noch die Nummer eins“, sagt Bolt an diesem Abend mit dem breiten, rotzfrechen Grinsen, das ihm so viel Zuspruch und auch so viel Gegenwind eingebracht hat, „das war mein erster Schritt, um eine Legende zu werden.“ Er hat die anderen im Finale auf den letzten Metern förmlich stehen lassen, obwohl Blake, der ehemals wegen Doping gesperrte Gatlin und auch der Vierte Tyson Gay (USA) bereits nach exzellenten 9,80 Sekunden im Ziel waren. Es war ein Rennen des Gigantismus. „Es gab viele Leute, die an mir gezweifelt haben“, erklärt Bolt, „die behauptet haben, dass ich nicht gewinnen kann.“ Er grinst. „Es gab viel Gerede. Deshalb fühlt es sich umso besser an, dass ich die Nummer eins bin, der Beste.“

Bolt bringt die Coolness mit, die ein Athlet benötigt, um zum Superstar zu werden. Auf viele wirkt das arrogant, sogar IOC-Chef Jacques Rogge soll 2008 daran herumgemäkelt haben, wie Bolt den Kasper gibt abseits der Bahn. Vor dem Start des Finales von London wirkt der Sprinter allerdings so ernst wie selten, ein paar Faxen für die Kameras, das war’s auch schon. „Ich war ganz schön nervös“, sagt Bolt. Nur das Toben der Menge lenkt ihn etwas von der Anspannung ab. Er kennt wohl keine Versagensängste, aber wenn Bolt ganz offen sprechen könnte, würde er wohl zugeben, dass er gerade vor Blake mächtig Respekt hatte.

60 Meter lang rennt er dem Jungspund im Finale ja auch erst einmal hinterher. Bolt kommt spät aus den Blöcken, er braucht etwas, um seine langen Beine auf Tempo zu bringen. Bolt ist keiner von diesen Muskelpaketen nach der Art eines Gatlin, kein schneller Starter wie Gay. Er ist ein Läufer, den man eher auf der Stadionrunde verorten würde, weil er nicht diesen typischen breitbeinigen Stil hat, sondern geschmeidige Schritte auf die Bahn bringt. Nach 70 Metern liegt Bolt vorn, es sieht aus, als würde er zum Flug abheben. Ein startender Superheld.

Als Londons Held nach 9,63 Sekunden gelandet ist, beginnt eine jamaikanische Nacht. Bolt feiert mit den üblichen Späßen, Kinder rufen auf dem Nachhauseweg seinen Namen, britische Polizisten lassen sich mit Jamaikas Fahne fotografieren. Es ist eine Nacht von historischer Dimension, gerade in Bolts Heimatstadt Kingston. Während der Sprinter in der Pressekonferenz Hof hält, beginnen zu Hause die Feierlichkeiten; Jamaika feiert 50 Jahre Unabhängigkeit von Großbritannien. Dass die Boulevardzeitung „Daily Mirror“ am nächsten Morgen von Bolt als neuem König von London schreibt, passt gut ins Bild.

von unserem Redakteur Volker Boch