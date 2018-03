„Besser als Peking“: Reportage aus dem Zeltlager der Fans

Im Clubraum des Rugbyvereins Eton Manor fließt das bittere Ruddles Smooth Ale in Strömen. Auf den Tischen dampfen schlichte „baked potatoes“ mit Pommes. Auf dem flachen Fernsehbildschirm an der Wand ist die strahlende Britin Victoria Pendleton zu sehen, die eben Gold im Keirin geholt hat. Manche Zuschauer applaudieren, stoßen an, umarmen sich, schwenken Fähnchen, schicken SMS-Nachrichten an Freunde. Die anderen – sie tragen die lila-roten Uniformen der „games makers“ – dösen nach einer langen, anstrengenden Schicht in den Stadien.

Zeltlager der Olympia-Fans am Stadtrand von London. Foto: A. Makartsev

Ein Abend wie jeder andere im olympischen Campinglager am östlichen Stadtrand von London.

Niederländische Familie Byl im Zeltlager der Olympia-Fans am Stadtrand von London. Foto: A. Makartsev

Hier leben seit zwei Wochen rund 500 Menschen in 310 Zelten. Die Unterkunft kostet zwölf Euro pro Nacht. Der Rugbyclub stellt Duschen und einen Gemeinschaftsraum zur Verfügung, in dem die Olympia-Fans aus verschiedenen Ländern gemeinsam die Spiele im TV schauen. Abends spielen zwischen den blauen Zelten britische, französische, südafrikanische oder holländische Kinder multilinguales Fußball oder Frisbee. Die Adresse des sportlichen Campingplatzes lautet, wörtlich übersetzt: Neue Wildnis, Gasse der Spinner. „Total verrückt: Ja, das war auch die Reaktion meiner Freunde, als sie hörten, dass ich 900 Kilometer weit fahren will, um drei Wochen lang kostenlos bei den Spielen zu arbeiten“, sagt lachend Graham Robertson, während er seine frisch gewaschene Socken aufhängt.

Junger Olympia-Fan im Zeltlager am Stadtrand von London. Foto: A. Makartsev

Graham ist ein Event Manager aus dem nördlichen Thurso, ein zurückhaltender, freundlicher und bescheidener Schotte, der täglich von Eton Manor nach Greenwich pendelt, um dort als „team leader“ mit einer zehnköpfigen Mannschaft beliebige Probleme der Olympia-Gäste zu lösen. „Meine Aufgabe lautet: alle glücklich zu machen“, erzählt der 45-Jährige. „Es ist nicht leicht. Aber wenn ich am Ende eines ereignisreichen Tages meine zufriedenen ,volunteers‘ und die lächelnden Besucher sehe, die sich bei uns bedanken, ist es besser als jeder bezahlte Job“. Die freiwilligen Helfer machen etwa 60 Prozent der Bewohner der „neuen Wildnis“ aus. Der Rest sind Olympia-Besucher, die sich das teure London nicht leisten können.

Freiwilliger Helfer Graham Robertson aus Schottland im Zeltlager der Olympia-Fans am Stadtrand von London. Foto: A. Makartsev

„Die Spiele sind großartig. Man trifft hier so viele interessante Menschen aus der ganzen Welt“, sagt begeistert Adrian Sadler aus Norwich. Der 52-jährige Ingenieur hat mit seiner sechsköpfigen Familie zwei Hockeyspiele in London besucht. Die Sadlers wollten gerne noch die Leichtathletik-Wettkämpfe erleben, doch sie hatten in der umstrittenen Ticket-Lotterie kein Glück. „Es ist eine Schande, dass die Funktionäre viele Eintrittskarten umsonst bekommen und sie nicht nutzen“, sagt verärgert Adrians Frau Anne, während sie das Geschirr abräumt. „Davon abgesehen ist aber dieses Olympia perfekt organisiert und sehr gastfreundlich. London hat es besser hingekriegt als Peking vor vier Jahren“, sagt überzeugt die 50-jährige Lehrerin.

Vor einem anderen Zelt brät der 14-jährige Joe Moore Würstchen auf dem Grill. Der Teenager aus Surrey schwärmt vom „wirklich coolen“, bunten Hockeystadion und dem olympischen Fußballturnier, das er mit seinen Eltern gesehen hat. Als Schüler eines Sport-College ist Joe sehr stolz darauf, an einem „Jahrhundert-Ereignis“ in seiner Heimat teilgenommen zu haben. „Wir hatten einen langsamen Start, aber jetzt kommt das ,Team GB‘ voll in Fahrt“, freut sich sein Vater, Brian Moore. „Das kleine Großbritannien ist unbedeutend auf der Weltbühne. Umso wichtiger ist es, dass wir heute sportlich mit Supermächten wie USA und China mithalten können“.

Die glücklichen Briten haben zum Dank ihre übliche Höflichkeit und Freundlichkeit gegenüber den Gästen verdoppelt, was auf viele Ausländer in London einen großen Eindruck macht. „Die Menschen hier sind herzlich, offen und hilfsbereit. Wann immer wir die U-Bahn betraten, wurden wir von Helfern umringt, die uns den Weg zeigen wollten“, erzählt Arjan Byl aus Gorssel in den Niederlanden. Der 44-jährige Computertechniker hat es geschafft, mit seiner Familie in vier Tagen Fußball, Tennis, Judo und Hockey zu sehen. „Das Beste war die Tower Bridge“, sagt Arjans elfjähriger Sohn Duco. „Und das McDonalds im Olympiapark, das wie ein großes Hotel aussieht“.

Von Alexei Makartsev