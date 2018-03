Beachvolleyball: Ein spektakuläres Gemälde fürs Familienfest

Peter Spens steht ganz ruhig vor der tosenden Arena und setzt seine letzten Pinselstriche. Während sich die deutschen Beachvolleyballer Julius Brink und Jonas Reckermann auf dem Centre Court in den Armen liegen, ist der Londoner Künstler damit beschäftigt, sein Werk abzuschließen. Der 51-Jährige arbeitet seit dem Beginn des Turniers daran, die einzigartige Atmosphäre des Stadions an der Horse Guards Parade auf Leinwand zu verewigen. Dass Brink und Reckermann im Endspiel die favorisierten Brasilianer Emanuel Rego und Alison Cerutti 2:1 schlagen, ist der Farbtupfer eines spektakulären Ölgemäldes.

Standen während des hochdramatischen Olympiafinales unter Starkstrom: Julius Brink (links) und Jonas Reckermann. Familiär geht es für die deutschen Sandjungs ebenfalls munter weiter. Foto: dpa

Es ist ein historisches Bild, das sich vor Spens aufbaut – vor allem für das deutsche Duo. Als Rego den entscheidenden Schmetterball knapp neben die Seitenauslinie drischt, geht ein Aufschrei durchs Stadion. 16:14 für die Deutschen, ein emotionaler Stromstoß durchzuckt die beiden Sandjungs, die sich in die Arme springen und dann in entgegengesetzte Richtungen losrennen. Reckermann zu seiner Frau Katja, die im November ein Baby erwartet, Brink auf der anderen Seite an der gesamten Tribüne vorbei zu seiner Freundin Verena, die er in den kommenden Wochen heiratet. „Es ist ein ziemlich aufregendes Jahr“, sagt Katja Reckermann, die später auf einem Stuhl in den Katakomben sitzt und geduldig wartet, bis alle Interviews beendet sind.

Wenn man versuchen wollte, eine Beschreibung für die Bedeutung von tief empfundenem Glück zu finden, dann eignet sich dieses Finale. „Wir hatten so viele Höhen und Tiefen“, sagt Reckermann, Partner Brink ergänzt: „Das Ende des Matches war ein Drama.“ Ab dem ersten Ball ist es ein Duell auf Augenhöhe, jeder Ball wird hart umkämpft. „Wir haben schon häufig enge Spiele gegen die Brasilianer gehabt“, sagt Reckermann, „es ist das beste Duo der Welt.“ Immer verlieren die Deutschen – bis zu diesem lauen Londoner Sommerabend.

Der 39-jährige Rego ist eine der Schlüsselfiguren dieser Sportart. Seit 1994 spielt er als Profi, 2004 gewann er in Athen mit seinem früheren Partner Ricardo Costa Santos Gold, 2008 wurden sie Dritter. Rego ist ein schneller, schlauer Fuchs, technisch beschlagen, mit dem Blick für den entscheidenden Zentimeter. Sein neuer Partner Cerutti ist die perfekte Ergänzung, ein schlaggewaltiger Hüne, ein Sandschrank. Nach dem Spiel in London vergießt Cerutti Tränen der Verzweiflung. „Ich würde ihm gern drei Jahre schenken“, sagt er. Dann könnten sie in Rio noch einmal angreifen.

Das beste Duo der Welt ist jedoch schwächer als die Nerven der Deutschen. Als die Brasilianer im ersten Durchgang beim 20:19 Satzball haben, blockt Reckermann mit gnadenloser Kaltschnäuzigkeit Ceruttis Angriff ab. Brasilien verliert den Satz mit 21:23. „Aber wie so oft sind sie zurückgekommen, und wir konnten unser Level nicht halten“, umschreibt Brink, wie ihnen der zweite Satz aus den Händen gleitet. Es steht 5:5, als die Deutschen den Faden verlieren. Sie diskutieren mit dem Schiedsrichter und beginnen zu hadern. Schnell steht es 11:17, der Satz geht 16:21 verloren. Weil sie so viel diskutieren, beginnen die brasilianischen Fans schon zu buhen, das Spiel scheint schlimmstmöglich zu kippen. „Als ich ein bisschen gezweifelt habe, hat Jonas gesagt, dass es weitergeht“, erklärt Brink später. Die unterschiedliche mentale Haltung der beiden Partner zeigt sich schon darin, wie sie mit den Brasilianern die Seiten tauschen. Während Reckermann sich mit Rego abklatscht und den Blickkontakt sucht, schleicht Brink um die Netzstange herum, um dem Psychoduell zu entkommen.

Aus deutscher Sicht bietet der dritte Satz einen der emotionalsten Momente überhaupt bei diesen Spielen; als es 14:11 steht. Drei Matchbälle haben Brink/Reckermann, doch Rego weiß, dass es um die Krönung seiner Karriere geht, um alles. Einmal legt er brillant für Cerutti auf, dann folgen eine Angabe, die nicht zurückzubringen ist, und ein Ass – 14:14. Schon lange sitzt keiner der 15 000 Zuschauer mehr, als die Deutschen dann die beiden entscheidenden Punkte machen, steht die Horse Guards Parade kopf. Alles tanzt. Nur Peter Spens nicht. Er setzt den letzten Pinselstrich unter ein historisches Bild. Am Tag nach dem Endspiel erzählt der Künstler am Telefon, dass es noch zu haben ist – es wäre ein fantastisches Geschenk zu den anstehenden Familienfeiern bei Brink und Reckermann.

Aus London berichtet unser Redakteur Volker Boch