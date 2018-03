Abschlussfeier in London: Abschied mit Queen und der Queen?

Die Aufgabe lautete: ein streng gehütetes Geheimnis in London zu lüften und Fotobeweise mitzubringen. Schließlich hatten die Paparazzi Erfolg. Die Bilder in der „Daily Mail“ zeigen eine zehn Meter hohe Nachbildung des Riesenrads London Eye, ein detailreiches Modell der Tower Bridge, graue Attrappen des Big Ben und des „Gurken“-Wolkenkratzers. Dazwischen stehen Männer und Frauen in seltsamen Anzügen aus Zeitungsseiten, die im Regen die britischen Flaggen schwenken.

Dankt Sie dem Himmel? Die Queen auf dem Balkon von Buckingham Palace. Foto: DPA

Die Queen und James Bond sind auf dem Gelände der alten Ford-Motorenfabrik in Dagenham nirgendwo zu sehen. Üben sie woanders Fallschirmspringen? Oder soll Ihre Majestät diesmal mit Mr. Bean in dessen grünem Mini erscheinen? Die Welt wird es am Sonntag ab 22 Uhr erfahren – bei der Abschlussfeier der Spiele im Olympiastadion.

Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher.

Es ist knapp zwei Wochen her, seit der Oscar-Preisträger Danny Boyle mit seinem inszenierten Märchen vom „grünen und freundlichen Land“ die Welt verzaubert hat. 29 Millionen Briten und eine Milliarde Menschen im Ausland sahen im Fernsehen die dreistündige Olympia-Eröffnungszeremonie voller Witz und kreativer Selbstironie. Der 27 Millionen Pfund teure „kulturelle Galopp durch die Geschichte des Königreichs“ mit 7500 Darstellern wurde von Kritikern als „verrückt, atemberaubend, ergreifend und schrill“ beschrieben. Im Finale ihrer Spiele wollen die Briten das Unmögliche versuchen: Sie wollen mit einer exzentrischen Musikshow Boyles Geniestreich wiederholen.

Popstar George Michael. Foto: DPA

Vorhang auf für Kim Gavin, den Direktor der Abschlussfeier in Stratford. Der bekannte Choreograf und Produzent war die kreative Kraft hinter dem „Gedenkkonzert für Prinzessin Diana“ (2007). Während aber Boyle zwei Monate lang im Olympiastadion bauen und proben konnte, bleiben Gavins Team nach dem Abschluss der Wettkämpfe nur 24 Stunden Zeit, um ihre Show vorzubereiten.

Natürlich werden ihre Details wieder geheim gehalten. Nur so viel haben die Veranstalter verraten: Die olympische Abschlussparty mit dem Titel „Symphonie der britischen Musik“ soll das reiche Erbe von 50 Jahren Pop, Rock und Klassik im Königreich feiern. Wie bei jedem Olympia-Abschied wird es einen Marsch der Athleten, Hymnen, Reden, eine Flaggenübergabe an Rio 2016 und das Löschen des olympischen Feuers geben. Dazu wollen die Veranstalter ein hochkarätiges Star-Ensemble auftreten lassen.

Der Popstar George Michael übt „wie verrückt“ für seinen ersten öffentlichen Auftritt seit einem Jahr. Mit dabei beim Olympiakonzert sind angeblich auch die temporär vereinigten Spice Girls, die den Hit „Wannabe“ singen sollen. Glaubt man den Zeitungsberichten, wird der frühere „Oasis“-Frontmann Liam Gallagher die Fans mit „Wonderwall“ erfreuen. Gealterte Musikhelden wie The Who, Madness, Queen und Pink Floyd sollen sich mit jungen Stars wie Jessie J, Ed Sheeran, Kaiser Chiefs und Emeli Sande ablösen. Fraglich dagegen ist die Teilnahme von Take That mit Gary Barlow, der gerade um seine tot geborene Tochter trauert.

Nach Informationen der „Daily Mail“ plant Kim Gavin im Stadion eine Militärparade, eine Kostprobe des Notting-Hill-Karnevals, eine schräge Inszenierung des dichten Londoner Stadtverkehrs mit „teilweise strippenden Schülerlotsen“ und eine Mini-Modeshow mit Supermodels wie Kate Moss und Naomi Campbell.

Von unserem Korrespondenten Alexei Makartsev