Überflieger Mo begeistert die Briten

Wenn man einen Traum hat, erzählt Mohamed Farah, fällt es leichter. Diese letzte Runde in 52,94 Sekunden ist höllisch, der Zieleinlauf himmlisch. Nach seinem Sieg über 10 000 Meter schafft der Brite, den sie alle Mo nennen, auch den Triumph über 5000 Meter. „Mir fehlen dafür die Worte“, sagt er, dafür brüllt das Stadion seinen Namen.

Mo Farah elektrisiert die Massen – und verzückt sich selbst. Der Doppel-Olympiasieger freut sich über seinen Triumph über 5000 Meter Foto: DPA

Wenn es einen Athleten gibt, der Usain Bolt in London den Rang abläuft, ist es der britische Lauffloh Farah. Er muss keine Zirkuseinlagen bieten, um das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Er ist im Vergleich zu Bolt zart und scheu, ein Reh – aber wie der Jamaikaner ein absoluter Überflieger.

Kurz nach dem Start des 5000-Meter-Rennens liegt Farah ganz am Ende des Feldes. Es ist ein Ausdruck von Selbstsicherheit, von Stärke, genauso wie Bolt scheint er mit der Konkurrenz zu spielen. In einem Lauf über zwölfeinhalb Stadionrunden kann vorn schnell die Post abgehen, und wer dann versucht, von hinten an die Spitze zu kommen, muss richtig schnelle Beine haben. Farah hat sie, dazu das Publikum als Antreiber im Rücken und die Souveränität eines Champions. Der Sieg über 10 000 Meter hat ihm den richtigen Schwung gegeben, um vom Weltmeister zum Doppel-Olympiasieger zu werden. Das ist sein Ziel, nichts anderes.

Schleppender Rennbeginn

Die Konkurrenz spielt dem 29-Jährigen, der 1993 mit seinem Vater und zwei jüngeren Brüdern vor dem Bürgerkrieg aus Somalia nach London flüchtete, auch in die Hände. „Es war sehr taktisch“, sagt Farah später lächelnd – schleppend langsam, perfekt für ihn. Die ersten 1000 Meter werden in 2:55,40 Minuten absolviert, nicht schneller als in einem Frauenrennen. Farah joggt gemächlich mit, es sieht aus wie ein Regenerationslauf. Auf dem zweiten Kilometer schlafen die Afrikaner sogar geradezu ein: 5:56,70 Minuten für 2000 Meter, das ist nicht gerade eine Geschwindigkeit, bei der sich Weltklasseläufer wehtun. Die einzige Gefahr scheint zu sein, dass es in dem engen Pulk zu Stürzen kommt.

Was die Äthiopier und Kenianer da machen, dürfte ihnen in der Analyse später viel Ärger einbringen, denn sie ebnen Farah den Weg. Als das Rennen bei 3000 Metern endlich beginnt, sind der Brite und sein Publikum putzmunter. Der vierte Kilometer ist in 2:33,52 Minuten der schnellste des Rennens, dennoch läuft Farah federleicht von vorn. Unwiderstehlich, ein Anblick für Ästheten. Je kürzer der Abstand zum Ziel ist, desto frenetischer wird es auf den Rängen. Die Menschen haben genug Zeit, sich einzubrüllen, bis ihr Mo auf die entscheidende Runde geht.

Schon über 10 000 Meter hat Farah auf den letzten 400 Metern gezeigt, dass er nicht zu schlagen ist – sein US-Trainer Alberto Salazar, Olympiasieger 1984 im Marathon, hat ihn auf den Sprint eingeschworen. Auf die Fähigkeit, gegen den Schmerz zu arbeiten, die Übersäuerung, die Atemnot, das eigene Limit.

Doppelgold für Zwillingssöhne

Farah fliegt in die letzte Runde und fletscht schon 300 Meter vor dem Ziel die Zähne. Der Kampf um Gold spielt sich indes auf der Gegengeraden ab, dort, wo die britischen Fahnen zu Hunderten wehen. Die Afrikaner greifen an, Farah spannt jede Faser seines drahtigen Körpers wie einen Bogen. „Wenn du daran glaubst, kannst du es schaffen“, sagt er. 190 Kilometer Training hat er im Durchschnitt pro Woche investiert. In einer Woche sollen seine Zwillingssöhne geboren werden, Farah will ihnen zwei Goldmedaillen in die Wiege legen.

Er gibt die Innenbahn nicht preis, verteidigt jeden Zentimeter. In der letzten Kurve steht das Stadion hinter ihm. Farah schwebt, für einen Moment – und als Doppel-Olympiasieger für die Ewigkeit.

