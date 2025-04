Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl gewinnen erstmals auswärts in der Serie gegen die Los Angeles Kings und führen nun. Die Ottawa Senators um Tim Stützle gewinnen das zweite Spiel in Serie.

Los Angeles (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben die Playoff-Serie in der NHL gegen die Los Angeles Kings gedreht. Die Oilers gewannen Spiel fünf in Los Angeles hoch verdient mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) und führen nun erstmals in der Best-of-seven-Serie.

Edmonton dominierte nach zwei Heimsiegen die Partie von Beginn an, blieb aber trotz 19:4 Schüssen im ersten Drittel ohne Treffer. Im Mitteldrittel gingen die Kings dann überraschend durch Andrej Kusmenko in Führung, Evander Kane konnte für die Oilers aber schnell ausgleichen. Im Schlussdrittel brachte Mattias Janmark Edmonton in Führung, Ryan Nugent-Hopkins erzielte eine Minute vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor der Kings den Endstand. Draisaitl verbuchte dabei seinen zehnten Scorer-Punkt in der Serie.

Die Oilers haben nun in Spiel sechs wieder ein Heimspiel und die Chance, auch im vierten Jahr in Folge gegen die Kings in der ersten Playoff-Runde weiterzukommen.

Stützle trifft bei Senators-Sieg

Ebenso weiter im Playoff-Rennen sind Tim Stützle und die Ottawa Senators. In der «Battle of Ontario» gewannen die Senators Spiel fünf bei den Toronto Maple Leafs mit 4:0. Stützle erzielte drei Minuten vor Schluss den dritten Treffer der Senators, als die Maple Leafs ihren Torhüter vom Eis genommen hatten. Zwei weitere Treffer bereitete der 23 Jahre alte Angreifer vor. Spieler des Spiels war Ottawas Torhüter Linus Ullmark, der alle 29 Schüsse auf sein Tor parierte.

Nach drei Niederlagen zu Beginn der Serie haben die Senators nun die Chance, im nächsten Spiel zu Hause auszugleichen und ein Entscheidungsspiel in Toronto zu erzwingen.