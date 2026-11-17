Mit Gas, Brennholz oder gar der Kraft der Sonne? Wer abseits der heimischen Küche ohne Strom kochen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Doch welche eignet sich für wen - und welches Gericht?

München (dpa/tmn) – Unterwegs kein Strom, also auch kein Kochen? Wer auf Wanderungen oder im Campingurlaub etwas Warmes zubereiten will, der kann auf unterschiedliche Kochervarianten zurückgreifen. Doch nicht alle eignen sich für jeden Ort – und jede Mahlzeit.

Will man nur Wasser oder Tütensuppen kochen, kommt man womöglich mit einem Spirituskocher aus. Der Vorteil der Geräte laut dem Verbraucherservice Bayern: Sie arbeiten leise. Der Nachteil: Sie haben meist keine hohe Heizleistung. Wer mit ihnen etwas Warmes zubereiten will, bringt also besser etwas Geduld mit – vor allem bei Wind. Unterwegs müssen Sie zudem Spiritus mitnehmen.

Und: Weil Spirituskocher Kohlenmonoxid erzeugen können, brauchen Sie genug Frischluft. Laut einem Marktcheck der Verbraucherzentrale Sachsen ist ein Spirituskocher für Drinnen aber ohnehin keine gute Idee, weil das Nachfüllen von Spiritus in den heißen Brenner gefährlich ist. Generell gilt: Seien Sie vorsichtig beim Hantieren, um keinen Spiritus zu verschütten.

Kochen mit Brennstofftabletten

Eine Alternative, bei dem man keine entzündbare Flüssigkeit daneben schütten kann: Kocher, die mit festen Brennstofftabletten arbeiten. Sie sind, so der Verbraucherservice Bayern, leicht, kompakt und einfach zu bedienen, eignen sich also für Wanderungen oder als Notfallausrüstung. Für warme Getränke und einfache Mahlzeiten kann man sie demnach gut nutzen. Aber: Ihre Heizleistung ist begrenzt, die Flamme kaum regulierbar – und Wind mindert die Effizienz.

Wichtig außerdem, wenn man draußen unterwegs ist: Die Brennstofftabletten müssen trocken bleiben.

Kochen mit Kleinholz

Ohne mitgebrachten Brennstoff kommen – je nach Einsatzort – Raketenöfen oder Hobo-Kocher aus, die sich etwa aus Konservendosen basteln lassen: Für sie braucht man trockenes Kleinholz oder Äste. Das Prinzip kann unterwegs ein Vorteil sein, aber auch gefährlich. Denn bei den Kochern kann es zu Funkenflug kommen, und ihre Flamme ist nicht fein zu regulieren. Man sollte Raketenöfen und Hobo-Kocher deshalb nur an sicheren Orten verwenden – und die örtlichen Brandschutzvorschriften beachten.

Und noch ein Nachteil des Kochens mit Ästen: Bei der Verbrennung von Holz kann sich Ruß an Kochgeschirr und Kocher absetzen.

Kochen mit Hilfe der Sonne

Da wirken Solarkocher als vergleichsweise saubere Alternative. Sie erzeugen aus der Energie der Sonnenstrahlung Wärme zum Kochen, brauchen also keinen Brennstoff – und arbeiten emissionsfrei.

Laut dem Verbraucherservice Bayern eignen sie sich, um Wasser zu erhitzen – und zum langsamen Garen. Aber die Kochzeit hängt stark von der Sonneneinstrahlung, der Außentemperatur und dem Wind ab. Außerdem können die Modelle recht sperrig ausfallen.

Kochen mit Gaskartusche

Wie sieht es also mit dem Klassiker, aus, dem Gas-Campingkocher? Dem Verbraucherservice Bayern zufolge gehören die Campingkocher zu den vielseitigsten mobilen Kochgeräten. Sie eignen sich für viele Gerichte – und Rauch entsteht kaum. Einflammige Kocher sind außerdem leicht und gut zu verstauen. Wer mehrere Komponenten gleichzeitig kochen will – Nudeln etwa und Soße – ist mit mehrflammigen Modellen besser bedient.

Wissen sollte man allerdings: Viele Gaskocher dürfen nur im Freien betrieben werden. Zudem brauchen Sie die passenden Gaskartuschen zu Ihrem Kocher – nicht alle sind miteinander kompatibel, mitunter kann aber ein Adapter helfen. Ein Nachteil des Kochens mit Gaskartuschen: Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Leistung, so der Verbraucherservice Bayern. Und: Leere Gaskartuschen produzieren Müll.

Auf die Unterlage kommt es an

Für welche Kochoption Sie sich auch entscheiden – und wo auch immer Sie außerhalb der eigenen Küche hantieren: Achten Sie darauf, immer eine standsichere, feuerfeste Unterlagen zu verwenden. Kinder und Haustiere haben in der Nähe der Kocher zudem nichts verloren.