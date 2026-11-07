Charlotte kommt ohne Weltmeister Dennis Schröder gegen Boston unter die Räder, auch deutsche Unterstützung auf den Rängen nützt nichts. Bei Isaiah Hartenstein läuft's dagegen.

Charlotte (dpa) – Die Pleitenserie der Charlotte Hornets in der NBA geht weiter. Das Team mit den beiden deutschen Talenten Hannes Steinbach und Christian Anderson bekam eine 80:119-Abreibung von den Boston Celtics und bleibt im NBA-Cup sieglos. In dem Pokalturnier, dessen Spiele auch für die reguläre Saison gewertet werden, haben die Hornets beide Partien verloren. Ihre Negativserie ist inzwischen auf sechs Niederlagen nacheinander angewachsen. DBB-Kapitän Dennis Schröder fehlte diesmal mit Oberschenkelproblemen.

Die Heimniederlage der Hornets verfolgten die aus Würzburg angereisten Eltern des Rookies Steinbach von der Tribüne aus. Zwar mühte sich der Center redlich, führte sein Team mit elf Rebounds an und sorgte per Dunk bei seiner ersten Aktion sowie mit einem späteren Block für Spektakel. Gegen die Treffsicherheit der Celtics war an diesem Abend aber kein Kraut gewachsen.

Boston versenkte angeführt von Jayson Tatum (34 Punkte) schon im ersten Viertel neun Dreier und riss das Spiel damit an sich. Zu Beginn des Schlussabschnitts betrug der Rückstand der Gastgeber sogar mehr als 50 Punkte. Eine noch schlimmere Klatsche verhinderte letztlich die frühe Hereinnahme der Bostoner Reserve. Anderson führte Charlotte mit fünf Assists an, beide deutschen Profis erzielten je vier Punkte.

Äußerst seltene Bilanz für LeBron James

Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder gaben unterdessen mit einem lockeren 128:97 bei den Memphis Grizzlies einen erfolgreichen Einstand in den NBA-Cup. Der deutsche Center verteilte für die Thunder die meisten Vorlagen, konnte sich in der einseitigen Partie ansonsten aber zurückhalten. Die große Show lieferte derweil Ajay Mitchell, der 70 Prozent seiner Würfe traf und mit 35 Punkten einen persönlichen Bestwert erzielte.

Mit den Philadelphia 76ers erlitt ein weiterer Titelkandidat am Freitag einen herben Dämpfer. Die Star-Truppe um NBA-Rekordscorer LeBron James unterlag 95:119 bei den Cleveland Cavaliers. James blieb mit acht Punkten gegen sein Ex-Team erst zum zehnten Mal in seiner 24-jährigen Karriere mit mehr als 1.600 NBA-Spielen unter zehn Zählern, Cavs-Star Donovan Mitchell war mit 23 Punkten Topscorer.