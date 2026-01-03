Ohne Hartenstein: 30. Saisonsieg für Champion Oklahoma

Die Oklahoma City Thunder fahren in der NBA auch ohne Isaiah Hartenstein einen lockeren Sieg ein. Ein junger deutscher Center stellt gleich mehrere Karrierebestwerte ein.

San Francisco (dpa) – Die Oklahoma City Thunder haben als erstes Team in der NBA ihren 30. Saisonsieg eingefahren. Der amtierende Meister und souveräne Tabellenführer der Western Conference gewann ohne Isaiah Hartenstein bei den ersatzgeschwächten Golden State Warriors mit 131:104.

In Abwesenheit von Golden States Starspielern Stephen Curry, Jimmy Butler und Draymond Green war es einmal mehr Oklahomas Finals-MVP Shai Gilgeous-Alexander, der dem Spiel mit 30 Punkten und sieben Assists seinen Stempel aufdrückte. Die Thunder, bei denen Hartenstein weiterhin mit einer Wadenzerrung ausfällt, stehen nach 35 Saisonspielen bei erst fünf Niederlagen und untermauern auch in dieser Spielzeit ihren Favoritenstatus.

Schröder und da Silva kommen von der Bank

Niederlagen gab es indes für Dennis Schröder und Tristan da Silva. Schröder verlor mit den Sacramento Kings bei den Phoenix Suns 129:102 und damit acht der vergangenen zehn Spiele. Der deutsche Weltmeister startete erneut von der Bank und verbuchte in 24 Minuten Spielzeit zwölf Punkte sowie jeweils zwei Rebounds und Assists. Die Kings rangieren im Westen abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Wesentlich besser stehen die Orlando Magic als Achtplatzierter im Osten dar. Ohne die verletzten Wagner-Brüder Franz und Moritz verloren die Magic bei den Chicago Bulls wegen eines schwachen zweiten und vierten Viertels jedoch mit 114:121. Da Silva kam in rund 25 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte, drei Rebounds sowie einen Assist und Steal.

Hukporti überragt für die Knicks

Derweil durfte Ariel Hukporti für die New York Knicks im Heimspiel gegen die Atlanta Hawks in der Startformation beginnen. Die 99:111-Niederlage konnte jedoch auch der vor allem defensiv überzeugende deutsche Center nicht verhindern. Der 23-Jährige steuerte in rund 28 Minuten insgesamt acht Zähler, vier Assists, vier Blocks und überragende 16 Rebounds bei. Noch nie zuvor gelangen dem Deutschen so viele Assists, Blocks und Rebounds in einem NBA-Spiel.