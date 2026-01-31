Orlando (dpa) – Die Orlando Magic haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihren zweiten Sieg nacheinander eingefahren. Gegen die Toronto Raptors spielte das Team um den verletzt ausfallenden Franz Wagner ein überragendes Schlussviertel und gewann mit 130:120.

Wagner war für die Partie gegen die Memphis Grizzlies in seiner Heimatstadt Berlin vor rund zwei Wochen nach einer Knöchelverletzung zu früh zurückgekehrt und muss seitdem erneut aussetzen. Ohne den 24 Jahre alten Starspieler liefen die Magic gegen die Raptors über weite Strecken zunächst einem Rückstand hinterher, ehe sie im vierten Viertel 44 Zähler auflegten und damit nur knapp den Franchise-Rekord (45) verpassten. Neben Topscorer Desmond Bane (32) steuerten Tristan da Silva und Moritz Wagner acht bzw. einen Zähler bei.

Schröder enttäuscht mit den Kings

Einen bitteren Abend erwischte indes Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. Der 32-Jährige und die Sacramento Kings unterlagen den Boston Celtics im TD Garden mit 93:112 und kassierten damit die achte Niederlage in Serie. Schröder, um den sich hartnäckige Trade-Gerüchte halten, verbuchte als Starter in knapp 23 Minuten Spielzeit nur vier Punkte und traf lediglich einen seiner elf Versuche aus dem Feld.

Kleber und Hukporti feiern Siege

Besser lief es für Maximilian Kleber von den Los Angeles Lakers und Ariel Hukporti von den New York Knicks. Für die Lakers überragte beim 142:111-Erfolg gegen die Washington Wizzards Superstar Luka Doncic mit 37 Punkten, elf Rebounds und 13 Assists. Kleber kam von der Bank aus in fünf Minuten auf vier Zähler. Hukporti durfte mit den Knicks bereits zum fünften Mal in Serie jubeln. Beim 127:97-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers verbuchte der deutsche Center in vier Minuten insgesamt zwei Punkte und zwei Rebounds.