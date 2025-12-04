Oft besser: Flugtickets direkt bei Airline buchen

Portale sind für den Ticketkauf bequem. Doch man sollte immer auch das Angebot bei der Fluggesellschaft checken, raten Verbraucherschützer. Denn die Buchung über die Vermittler kann Probleme bringen.

Kehl (dpa/tmn) – Flugbuchungsportale sind praktisch: Sie bündeln die Angebote verschiedener Airlines auf einem Blick und ermöglichen schnelle Vergleiche von Preisen und Verbindungen.

Geht es um die Buchung, ist es dem Europäischen Verbraucherzentrum zufolge aber meist von Vorteil, wenn man das direkt bei der Airline macht. Insbesondere dann, wenn die Verbindung dort auch nicht mehr oder sogar weniger kostet als auf dem Portal – was laut den Verbraucherschützern teils der Fall ist.

Vorteil der Direktbuchung: Bei Problemen im Buchungsvorgang oder danach etwa mit Flugverspätungen habe man nur einen Ansprechpartner, mit dem man sich auseinandersetzen müsse, erklärt die Juristin Mareike Boguet, die bei dem Verbraucherzentrum arbeitet. Informationen zu Änderungen des Flugs bekomme man dann ebenfalls aus erster Hand.

Recht in der Realität durchsetzen – oft kompliziert

Bucht man indes über das Portal, kann es bei Änderungen oder Störungen des Reiseplans nach den Erfahrungen, die die Verbraucherschützer in ihrer Beratungspraxis machen, oft kompliziert werden.

Rein rechtlich ist die Sache zwar klar: Ansprüche bei Verspätungen oder Annullierungen richten sich gegen die Airline, nicht das Portal, so das EVZ. Das wiederum ist Problemen im Buchungsprozess verantwortlich. In der Realität aber verweisen beide Parteien bei Problemen oft auf den anderen und der betroffene Urlauber schaut am Ende in die Röhre.

Tipps bei Buchungen über Portale

Möchte man über ein Buchungsportal buchen, raten die Fachleute, zuvor Erfahrungsberichte anderer Nutzerinnen und Nutzer mit dem Anbieter zu lesen. Zudem haben sie diese drei ganz konkreten Tipps:

Wenn sich die Seite des Portals im Buchungsprozess aufhängt oder der Buchungsvorgang abgebrochen wurde: nicht sofort wieder buchen, so das EVZ. «Warten Sie zunächst ab oder kontaktieren Sie den Kundenservice des Portals.» Denn manchmal komme eine Bestätigung verspätet im Postfach an oder landet dort im Spam-Ordner. Hat man nach einem haklingen Buchungsprozess widersprüchliche Nachrichten im Postfach – etwa eine E-Mail über eine fehlgeschlagene Buchung und eine E-Mail mit einer Buchungsbestätigung – sollte man mit Hilfe der Referenznummer und dem PIN-Code in den Nachrichten abgleichen, ob die eine Buchung wirklich erfolgreich war. Und nach der Buchung sollte man sich nicht nur auf die Angaben des Portals verlassen: Um etwa geänderte Flugzeiten mitzubekommen, sollte man regelmäßig auch direkt auf der Website der Airline den Status seiner gebuchten Verbindung checken.