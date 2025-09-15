Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Wie der Club informierte, übernimmt U23-Trainer Eugen Polanski zunächst den Job als Chefcoach. Über den Abschied von Seoane hatten zuvor die «Bild»-Zeitung, «Kicker» und der TV-Sender Sky berichtet.

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Wie der Club informierte, übernimmt U23-Trainer Eugen Polanski zunächst den Job als Chefcoach. Über den Abschied von Seoane hatten zuvor die «Bild»-Zeitung, «Kicker» und der TV-Sender Sky berichtet.