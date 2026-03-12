Ferrari bringt den Amalfi Spider mit Stoffverdeck und 640 PS auf die Straße. So wollen die Italiener betuchten Kunden Appetit auf die Frischluftsaison machen.

Maranello (dpa/tmn) – Passend zum Frühjahr zeigt sich Ferrari offenherzig. So haben die Italiener vom bereits präsentierten Roma-Nachfolger Amalfi nun auch die Spider-Variante vorgestellt. Der Sportwagen verfügt über ein Stoffverdeck, das sich laut Mitteilung des Herstellers in 13,5 Sekunden auch während der Fahrt bis 60 km/h betätigen lässt.

Genügend Fahrtwind dürfte auch parat stehen, sorgt doch der 3,9-Liter große V8-Biturbo mit 471 kW/640 PS dafür, dass man den Renner nach offiziellen Angaben in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und in 9,4 Sekunden auf 200 km/h treiben kann. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Ferrari mit 320 km/h an.

Andersherum geht's auch zügig. So soll der Renner aus Tempo 200 innerhalb von rund 120 Metern wieder stillstehen. Beim Bremsen setzen die Italiener hier auf ein Brake-by-Wire-System. Vereinfach gesagt, werden die Bremsbefehle vom Pedal elektronisch an die Bremsanlage übertragen. Die Performance wird unter anderem durch einen aktiven Heckspoiler unterstützt. Dieser kann je nach Situation drei verschiedene Konfigurationen einnehmen – eine für niedrigen Luftwiderstand und solche für mittleren und hohen Abtrieb. Letztere etwa beim starken Bremsen oder in schnellen Kurven. Auch verschiedene Fahrprogramme und Sicherheitsassistenten sind an Bord.

Innen gibt es ein Doppelcockpit-Design mit Instrumentendisplay, einen Touchscreen sowie ein 8,8-Zoll-Display, das den Beifahrer auf dem Laufenden hält. Ferrari nennt den Spider einen «2+-Sitzer». Dadurch ist zumindest «eine temporäre Nutzung der Rücksitze» möglich. Das erhöhe die Funktionalität des Modells «deutlich». Es vergrößere das Gepäckvolumen und ermögliche Ausflüge mit Kindern. Es stehen bei geschlossenem Verdeck 255 Liter und bei offenem 172 Liter zur Verfügung. Preise hat Ferrari in der Mitteilung noch nicht genannt. Zur Orientierung: Der Roma Spider startet bei rund 240.000 Euro.