Österreicherin Scheib gewinnt Riesenslalom in Tremblant

Eine Österreicherin jubelt beim zweiten Ski-Weltcup innerhalb von 24 Stunden in Kanada. Sie setzt sich gegen die derzeit dominante Fahrerin durch.

Tremblant (dpa) – Skirennfahrerin Julia Scheib hat den zweiten Riesenslalom von Tremblant gewonnen und sich für ihren Ausfall nur 24 Stunden zuvor revanchiert. Die Österreicherin setzte sich in dem kanadischen Skigebiet vor Sara Hector aus Schweden (+0,57 Sekunden) und Alice Robinson (+0,78) durch. Die Neuseeländerin hatte am Samstag noch souverän gewonnen, fiel diesmal dann aber nach Zwischenbestzeit noch zwei Plätze zurück.

Scheib feierte nach dem Sieg zum Saisonstart in Sölden ihren zweiten Karriereerfolg. In der Disziplinwertung fehlen der Sportlerin aus der Steiermark nur zwölf Punkte auf die führende Vizeweltmeisterin Robinson.

Aus dem Deutschen Skiverband (DSV) wurde Lena Dürr Zehnte mit gut zwei Sekunden Rückstand auf Siegerin Scheib. Die erfahrene Münchnerin – eigentlich Slalom-Spezialistin – unterstrich damit die gute Form in ihrer zweiten Disziplin. Am Samstag war sie nach einem groben Patzer nur 21. geworden. Teamkollegin Fabiana Dorigo kam auf Rang 23. Emma Aicher verpasste einen Tag nach Rang zwölf diesmal die Top 30 und somit den zweiten Durchgang.