Ökumenischer Adventsgottesdienst der Bundespolizei Trier und der Bundespolizeiseelsorge





Der Gottesdienst steht unter dem Thema "Raus aus dem Takt - rein in den Advent" und besteht aus einem ökumenischen Adventsgottesdienst am Donnerstag, 11. Dezember 2025, 13:00 Uhr sowie einem gemeinsamen Einsingen am Vorabend, 10. Dezember 2025, 18:00 Uhr.



Pfarrer Christian Schmitt und Pfarrer Lars Kunkel leiten den Gottesdienst als Vertreter der katholischen sowie der evangelischen Glaubensgemeinschaft gemeinsam.



Die musikalische Gestaltung obliegt an beiden Tagen dem

Saxophon-Quartett des Bundespolizeiorchesters Hannover in Zusammenarbeit mit dem Projektchor des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums Trier.



Die Bundespolizei Trier und die Bundespolizeiseelsorge freuen sich auf ihr Kommen.



