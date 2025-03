Odermatt verpasst Podium hauchdünn – Paris siegt wieder

Die Disziplinwertung im Super-G hat Marco Odermatt vorzeitig gewonnen. Beim Alpin-Weltcup in Kvitfjell kommt er aber nicht aufs Podest. Ein Italiener ist erneut Schnellster.

Kvitfjell (dpa) – Alpin-Star Marco Odermatt ist beim Ski-Weltcup im norwegischen Kvitfjell hauchdünn an einem Podestplatz vorbeigefahren. Der Weltmeister aus der Schweiz belegte beim Super-G Platz vier und hatte 0,01 Sekunden Rückstand auf den Dritten Miha Hrobat aus Slowenien. Den Weltcup-Sieg in der Disziplinwertung hatte der 27-Jährige bereits zuvor sicher. Auch im Gesamt-Weltcup liegt Odermatt vor dem Saisonfinale Ende März in Sun Valley (USA) auf Erfolgskurs und ist nur noch rechnerisch von Platz eins zu verdrängen.

Schnellster auf der wegen Nebels verkürzten Strecke war wie bei der Abfahrt am Freitag Dominik Paris. Der Italiener gewann mit 0,38 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier James Crawford. Hrobat war 0,47 Sekunden langsamer als Paris.

Der gesundheitlich angeschlagene Romed Baumann als Bester von nur zwei deutschen Startern belegte mit 1,02 Sekunden Rückstand den 19. Platz. Luis Vogt wurde 36.