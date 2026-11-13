Nvidias Aktienkurs hat seit seinem Höchststand innerhalb eines Monats rund 30 Prozent verloren. Für Anlegerinnen und Anleger stellt sich die Frage: reagieren oder abwarten?

Stuttgart/Ludwigshafen (dpa/tmn) – Seit gut einem Monat befindet sich der Aktienkurs des amerikanischen Chip-Herstellers Nvidia auf Talfahrt. Jüngster Auslöser war das Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Affären des Firmenchefs Jensen Huang, der daraufhin von seinem Posten zurücktrat. Gegenüber dem Höchststand von rund 240 US-Dollar je Aktie Anfang Oktober hat der Kurs des zweitwertvollsten Unternehmen der Welt um rund 30 Prozent nachgegeben. Was bedeutet das jetzt für Anlegerinnen und Anleger?

Wer Nvidia als Einzelaktie im Depot liegen hat, dem rät Verhaltensökonom Prof. Hartmut Walz eines: die Füße stillzuhalten. «Es wäre ein schwerer handwerklicher Fehler, in einer solchen Situation aktiv zu werden.» Und zwar ganz gleich, ob durch Kauf oder Verkauf. Ein Verkauf könnte bisherige Buchverluste erst realisieren und nimmt Aussteigenden die Chance auf eine mögliche Erholung der Aktie. Ein Zukauf wäre eine riskante Wette auf eben jene Erholung.

ETF-Sparer von Nvidia-Krise kaum betroffen

«Der Fall zeigt einmal mehr, dass Einzelwert-Investments ein unnötig hohes Risiko aufweisen für das der Markt übrigens keine Risikoprämie bezahlt», so Walz. «Die Turbulenzen zeigen doch gerade, dass Diversifikation funktioniert», sagt auch Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Denn: «Die typischen ETF-Sparer sind von den Turbulenzen bei Nvidia praktisch nicht betroffen.» Und das, obwohl Nvidia in beliebten, weltweit streuenden Indizes wie dem FTSE All World und dem MSCI World mit je rund fünf Prozent Anteil zweitgrößter Bestandteil – gleich hinter Apple – ist.

Breite Streuung schützt vor Einzelrisiken

«Die Verluste von Nvidia wurden nämlich durch Kursgewinne anderer Werte kompensiert», erklärt Prof. Hartmut Walz. Investoren haben das abgezogene Geld also einfach in andere Unternehmen investiert. Dieser Effekt, dass des einen Leid des anderen Freud ist, sei häufig – wenn auch nicht immer beobachtbar. «Der Kuchen wird nicht dadurch kleiner, dass man die Stücke anders schneidet», sagt Walz.

Darum gilt auch für breit diversifizierte ETF-Anleger: nichts tun. «Auf derartige Ereignisse sollte man nie reagieren, sonst gefährdet man den langfristigen Erfolg einer Buy-and-hold- Anlagestrategie», rät Verbraucherschützer Nauhauser. Vor Einzelrisiken am Börsenparkett schütze Prof. Hartmut Walz zufolge nur eine möglichst breite Streuung über Länder, Branchen und Anlageklassen hinweg. Wer das in seinem ETF-Sparplan berücksichtigt, macht darum vieles richtig.