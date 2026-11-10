Macht ihren Job meist, ohne dass man es mitbekommt: die Dachrinne. Warum sie im Herbst dennoch Ihre Aufmerksamkeit braucht - und wie man sich ihr dabei am sichersten nähert.

Berlin (dpa/tmn) – Lauter Laub und allerlei Schmutz: Gerade im Herbst können sie die Dachrinne verstopfen. Fließen Regen oder Schmelzwasser dann nicht mehr wie gewohnt ab, sucht sich das Wasser eben andere Wege – und kann im schlimmsten Fall teure Wasserschäden an Fassade oder Wärmedämmung verursachen. Bei Frost kann auch die Rinne platzen.

Am besten sorgt man also vor und kontrolliert noch vor dem Winter, ob die Dachrinne am Haus wirklich frei ist. Sonst steht eine Reinigung an. Doch wie geht man dabei eigentlich am besten vor?

Laut der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) vor allem, indem man bei den Arbeiten möglichst am Boden bleibt, der eigenen Sicherheit zuliebe. Das geht etwa mit Hilfe spezieller Teleskopstangen mit gebogenem Dachrinnenaufsatz und passendem Absauggerät. «Damit lassen sich Laub und Schmutz aus der Rinne entfernen, ohne dass man auf eine Leiter steigen muss», so Prof. Frank Werner von der BG BAU.

Vorsicht: Kleine Steine im freien Fall werden zur Gefahr

Arbeiten Sie sich mit der Stange dann Stück für Stück an der Dachrinne entlang, statt die Stange beim Reinigen weit zu neigen – und bewegen Sie sich vorsichtig. Das verhindert Schäden an der Rinne. Wichtig außerdem: genügend Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten. Sonst droht ein Stromschlag.

Während Sie an der Dachrinne werkeln, sollte zudem niemand darunter stehen. Denn: «Aus mehreren Metern Höhe können selbst kleine Steine schmerzhafte Verletzungen verursachen», so Werner.

Der Boden, auf dem Sie stehen, sollte zudem möglichst eben sein – und frei von nassem Laub, damit man beim Hantieren mit der langen Teleskopstange nicht das Gleichgewicht verliert. Ohnehin empfiehlt die BG Bau festes Schuhwerk zu tragen und das Vorhaben bei Regen, starkem Wind, Glätte oder schlechter Sicht zu verschieben.

Extra: Manche Systeme erlauben per Kamera tiefe Einblicke

Ob die Reinigung erfolgreich war, die Rinne also wirklich frei von Laub ist, lässt sich übrigens auch vom Boden aus kontrollieren: Manche Reinigungssysteme haben dafür extra eine kleine Kamera. Werfen Sie vor allem einen genaueren Blick auf den Ablauf zum Fallrohr. Dort können sich Laub und Schmutz besonders gut ansammeln, der Wasserabfluss funktioniert dann nicht.

«Bei hartnäckigen Verstopfungen gilt allerdings: Bloß nicht mit Gewalt versuchen, die Rinne freizubekommen», so Werner. «Wenn sich die Verstopfung vom Boden aus nicht sicher beseitigen lässt, sollte lieber ein Fachbetrieb übernehmen.»