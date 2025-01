Nur Leverkusen direkt im Achtelfinale der Champions League

Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen hat als einziger Fußball-Bundesligist den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Der deutsche Meister setzte sich am letzten Spieltag der Vorrunde gegen Außenseiter Sparta Prag 2:0 (1:0) durch und beendete die Phase mit 16 Punkten. Mit ihren Treffern machten Florian Wirtz (32. Minute) und Nathan Tella (64.) den verdienten Erfolg perfekt. In der Runde der besten Acht trifft Bayer abhängig von der Auslosung und den Resultaten entweder auf den FC Bayern, Real Madrid, Manchester City oder Celtic Glasgow.

Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund müssen hingegen nachsitzen und den Umweg über die Playoffs Mitte Februar gehen. Die Dortmunder werden dann auf Sporting Lissabon oder den FC Brügge treffen. Die Bayern werden es mit Celtic Glasgow oder Manchester City zu tun bekommen. Für den VfB Stuttgart und RB Leipzig ist die Saison in der Königsklasse dagegen beendet.

Der FC Bayern setzte sich zu Hause zwar gegen Außenseiter Slovan Bratislava 3:1 (1:0) durch und schaffte dank der Treffer von Thomas Müller (8.), Harry Kane (63.) und Kingsley Coman (84.) den fünften Sieg. Allerdings verpassten die Münchner die Top Acht. Deswegen geht es für sie in den Playoffs genauso um das Weiterkommen wie für Borussia Dortmund.

Kovac soll in Dortmund übernehmen

Der BVB gewann 3:1 (2:0) gegen Schachtar Donezk. Für die Gastgeber waren Serhou Guirassy (17./44.) und Ramy Bensebaini (79.) erfolgreich. Während der Begegnung berichteten die «Bild»-Zeitung, der TV-Sender Sky und sportschau.de, dass Niko Kovac in den kommenden Tagen neuer Trainer der Borussia wird und in der nächsten Runde auf der Bank sitzen dürfte.

Der VfB Stuttgart war beim 1:4 (0:3) gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain chancenlos und kassierte die vierte Niederlage im achten Spiel. Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé erzielte dabei drei Treffer für PSG, der VfB profitierte von einem Eigentor des Parisers Willian Pacho (77.).

RB Leipzig hatte das Weiterkommen bereits vor dem achten Spieltag vergeben. Die Sachsen verabschiedeten sich mit einem 0:1 (0:1) bei Sturm Graz in Österreich.

Playoffs finden Mitte Februar statt

Bereits am Freitag um 12.00 Uhr findet in Nyon die Auslosung für die Playoffs statt, die am 11./12. und 18./19. Februar ausgetragen werden. Die acht besten Clubs der Gruppenphase haben an diesen Spieltagen frei, die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen hingegen um das Weiterkommen.

Die komplette K.o.-Phase wird über den klassischen Turnierbaum analog eines Grand-Slam-Turniers im Tennis ausgetragen. Nach den Playoffs findet dann die Auslosung für das Achtelfinale statt. Es ist die letzte Auslosung, weil sich der weitere Weg bis zum Finale in München am 31. Mai danach automatisch über den Turnierbaum ergibt.