Wieder viel Müll angefallen, aber geleert wurde Ihre Tonne diesmal nur halb? Das könnte an winterlich tiefen Temperaturen und Müll-Frost liegen. Was Entsorger raten.

Mainz/Recklinghausen (dpa/tmn) – Minusgrade: Da gefriert schon mal der Müll in der Tonne. Klingt zunächst nicht schlimm, aber unter Umständen bleibt die Tonne dann auch nach dem Entleeren noch halbvoll.

Wer im Winter verhindern will, dass die Mülltonne auch nach der Leerung noch halbvoll ist, kann aber ein paar Dinge tun: Feuchte Abfälle in Zeitungspapier einwickeln etwa oder die Tonne gleich ganz mit Zeitungspapier auslegen. Dazu rät die Kreisverwaltung Mainz-Bingen.

Warme Windeln müssen warten

Die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen empfehlen unter anderem nasse Abfälle in einen Müllbeutel zu stecken, bevor man sie in die Restmülltonne wirft. Noch warme Abfälle wie frisch gewechselte Windeln sollte man demnach zuvor kurz auskühlen lassen. Dann entsteht kein Kondenswasser in der Tonne, das später gefrieren kann.

Küchenabfälle lässt man zudem besser etwas abtrocknen, bevor man sie in die Biotonne wirft.

Zur Not muss der Spaten ran

Und auch wenn es eng wird: Drücken Sie den Müll nicht fest in die Tonne, sondern füllen Sie die Abfälle im Winter möglichst locker ein. So bleibt Luft zwischen den Abfällen und sie verklumpen nicht so rasch.

Sind die Abfälle doch einmal festgefroren, kann man versuchen, sie vor der Leerung mit einem Stock oder einem Spaten vorsichtig zu lösen.

Wer kann, stellt die Tonne am besten bis zur Abholung an einen möglichst geschützten Ort – zum Beispiel in eine Garage oder an eine windgeschützte Hauswand.

Sinnvoll außerdem: Mülltonnen immer von einer etwaigen Schneehaube befreien. Sonst kann man die Deckelfarbe nicht mehr erkennen und es kommt schneller zu Fehlwürfen.