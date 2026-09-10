Kleine Stückzahlen, hohe Preise: Was beim Mercedes SL mit dem Pure Speed funktioniert hat, will AMG nun beim CLE 646 wiederholen - mit Breitbau-Karosse, bollerndem V8 und einem satten Preisaufschlag.

Affalterbach (dpa/tmn) – Mercedes-Ableger AMG bringt das zweite Modell der Mythos-Serie und legt nach dem radikalen Roadster Pure Speed auf Basis des SL eine von der Rennstrecke inspirierte Hardcore-Variante des CLE auf.

Das Coupé bekommt dafür in aufwendiger Handarbeit eine Breitbaukarosserie aus Carbon und einen mächtigen Heckflügel, außerdem ein neues Interieur mit Schalensitzen. Durch den Wegfall vieler Assistenzsysteme wird das Bediensystem abgespeckt.

Zudem gibt es einen komplett neuen Antrieb: Wo bislang beim CLE 53 mit einem 330 kW/449 PS starken Reihensechszylinder mit Mild-Hybrid-Baustein Schluss war, gibt es nun einen 4,0 Liter großen V8.

Der leistet 475 kW und jene 646 PS, die der Sonderserie auch ihren Namen geben. Und der um gut drei Zentner abgespeckte CLE 646 fährt nicht mehr mit Allradantrieb, sondern bringt seine Kraft allein über die Hinterachse auf die Straße.

Unter vier Sekunden auf Tempo 100 und über 300 km/h Spitze

Entsprechend extrem sind die Fahrleistungen: Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Zweitürer laut AMG in 3,9 Sekunden, nach 11,4 Sekunden stehen 200 km/h auf dem digitalen Tacho, maximal sind 310 km/h möglich. Den Verbrauch beziffert Mercedes mit 15,8 Litern, den CO2-Ausstoß mit 359 g/km.



Der radikale Umbau und die kleine geplante Stückzahl von maximal 30 Exemplaren treiben allerdings den Preis: Statt 79.115 Euro wie das CLE 53 Coupé soll der 646 etwa das Zehnfache kosten, teilt der Hersteller mit.