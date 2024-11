Nun auch als Siebensitzer – Tesla Model Y

Seit mehr als drei Jahren offeriert Tesla sein Model Y in den USA optional mit sieben Sitzen. Jetzt gibt es diese Konfiguration auch in Europa. Allerdings mit Einschränkung.

SP-X/Grünheide. Tesla bietet sein Model Y ab sofort auch in Europa mit einer dritten Sitzbank und damit als Siebensitzer an. Die Option ist allerdings nur für die allradgetriebene Langstreckenversion des 4,75 Meter langen Fünftürers erhältlich. Der Preis für die Antriebsvariante mit über 500 Kilometern Reichweite beginnt in Deutschland bei rund 56.000 Euro. Für die Siebensitzer-Konfiguration verlangt Tesla einen Aufpreis von 2.500 Euro. Mit der dritten Reihe schrumpft das Kofferraumvolumen auf 363 Liter, bei umgeklappter Rückenlehne stehen bis zur zweiten Reihe 753 Liter Stauraum zur Verfügung.

Mario Hommen/SP-X