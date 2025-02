Nürnberg jubelt wieder – Magdeburgs Heimfluch bleibt

Magdeburg (dpa) – Nach vier Auswärtsniederlagen in Serie hat der 1. FC Nürnberg beim 1. FC Magdeburg den ersten Sieg seit Oktober geholt. Mit dem 4:3 (3:1) bleibt die unheimliche Heimserie der Elbestädter in der 2. Fußball-Bundesliga dagegen bestehen. Damit rücken die Franken bis auf vier Punkte an den Tabellen-Dritten aus Magdeburg heran, der seit fast einem Jahr zu Hause nicht gewonnen hat.

Die Mannschaft von Miroslav Klose ging durch den Kopfball von Ondrej Karafiat (5. Minute) in Führung, ehe Marcus Mathisen (27.) zum Ausgleich traf. Robin Knoche (30./Foulelfmeter) brachte die Gäste vor 23.883 Zuschauern erneut in Führung, ehe Jean Hugonet (33.) per Eigentor erhöhte. Martijn Kaars (72.) sorgte für den Anschlusstreffer, Hugonet (87.) für den Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Julian Justvan den Siegtreffer.

FCM-Cheftrainer Christian Titz musste kurzfristig auf Mohammed El Hankouri (Infekt) verzichten. Sein Team wurde kalt getroffen. Denn der Club startete perfekt und nutzte die erste Chance: Julian Justvan flankt an den ersten Pfosten, wo Karafiat per Kopf ins lange Eck trifft. Dann markiert FCM-Verteidiger Mathisen per Freistoß ins linke obere Eck den Ausgleich. Doch FCN-Kapitän Knoche macht seinen Fehler beim Foul vor dem Freistoß wieder gut und trifft vom Punkt zum 2:1, nachdem Daniel Heber den Nürnberger Rafael Lubach gefoult hatte. Dann drückte Hugonet (33.) mit dem Knie einen abgefälschten Ball ins eigene Tor zum 3:1 für den Club.

Magdeburg holt 1:3 auf

Nach dem Wechsel brachte Titz Alexander Ahl Holmström im Sturm. Magdeburg drückte zwar, doch die Nürnberger konterten mit viel Tempo. FCM-Keeper Dominik Reimann verhinderte mit einem Reflex gegen Stefanos Tzimas das 1:4 (63.) der Gäste. Hoffnung machte der Anschlusstreffer von Martijn Kaars (72.). Als Hugonet aus sieben Metern den Ball ins richtige Tor hämmerte, kochte das Stadion. Den Siegtreffer erzielten aber die Gäste dank Justvan, der einen Konter eiskalt abschloss.